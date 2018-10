Sensibilisation sur l’utilisation du gaz naturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La société de distribution de l’électricité et du gaz (SDE), direction de Béjaïa, s’apprête à lancer, au début du mois de novembre prochain, une grande campagne de sensibilisation sur la mauvaise utilisation du gaz naturel au profit, notamment de ses nouveaux clients, a-t-on appris de Mme Laïdi Ghanima, chargée de communication à la SDE de Béjaïa. Pas moins de 12 302 foyers nouvellement raccordés au gaz de ville et répartis sur plusieurs communes, seront touchés par cette campagne de sensibilisation. «Cette campagne de prévention et de sensibilisation, qui débutera en novembre 2018 et se poursuivra jusqu’au mois de mars 2019, aura à cibler les localités raccordées au réseau gaz lors de ces deux dernières années (2017-2018). Au total, un nombre de 12 302 foyers, situés essentiellement dans les villages de Béni Mansour, Laarkav et Ain El Bir, relevant de la commune de Boujejllil, Laazib (commune d’Oued Ghir), Boutaghout (commune d’Ouzellaguen), Xantina (commune d’Amizour), le chef-lieu communal de Souk El Tenine et Imekhlaf (commune d’El Kseur), seront visités par nos équipes en vue de sensibiliser nos clients sur les dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel», a expliqué notre source. Tous les moyens nécessaires seront mis en place pour la réussite de cette opération de sensibilisation, a rassuré Mme Laïdi. «(…) Nous userons de tous les moyens nécessaires pour sensibiliser le maximum de ces citoyens, à travers les séances pédagogiques qu’on animera dans les différentes écoles, tous paliers confondus, et les centres de formation professionnelle. Nous profiterons également des cours d’alphabétisation pour toucher les femmes au foyer. Nous allons aussi recourir à la méthode de «porte à porte», une opération de proximité d’un grand impact, qui permettra à nos équipes de relever directement les anomalies liées à l’exploitation de cette énergie et d’y remédier», a-t-elle affirmé. Lancée sous le slogan «Pour un hiver chaud en toute sécurité», cette campagne vise à donner des conseils pratiques aux usagers du gaz naturel afin de se prémunir contre les dangers qui peuvent surgir de sa mauvaise utilisation, comme l’asphyxie par le gaz de carbone ou l’explosion en cas de fuite de gaz. La première précaution à prendre, selon la SDE de Béjaïa, est le ramonage. «C’est une opération indispensable avant chaque hiver», a-t-on soutenu. En effet, et selon les constatations des techniciens de la SDE de Béjaïa, l’obstruction des conduits d’évacuations des gaz brûlés (cheminées) et les grilles d’aération sont les principales causes des accidents mortels qui se produisent, chaque année, suite à l’inhalation des gaz brûlés, particulièrement le monoxyde de carbone. «La dangerosité du gaz vient du fait qu’il est inodore, incolore et sans saveur. Autrement dit, c’est un tueur silencieux. Il y a aussi les asphyxies et les explosions dues aux fuites de gaz naturel, qui font des victimes annuellement», a-t-on souligné. Les nouveaux utilisateurs de cette énergie sont priés par la SDE de Béjaïa de procéder, avant l’entame de la saison hivernale, et à l’aide de plombiers qualifiés, au contrôle et à l’entretien des installations intérieurs ainsi qu’au ramonage des cheminées. «Avant de mettre en marche le chauffage, il faut vérifier le système d’évacuation des gaz brûlés. Il faut aussi se garder des appareils contrefaits», conseille la SDE de Béjaïa. Les usagers du gaz naturel sont tenus, insiste-t-on, de contrôler les grilles d’aération hautes et basses, qui permettent un renouvellement d’air, afin d’éviter toute obstruction. Les grilles hautes, explique-t-on, évacuent les gaz brûlés et les grilles basses amènent de l’oxygène. «Un simple geste de vigilance peut être salutaire pour toute une famille», a conclu Mme Laïdi.

Boualem S.