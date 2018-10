Grande halte sur le chantier des tunnels

Par DDK | Il ya 40 minutes | 179 lecture(s)

Pour sa première visite à l’Est de la wilaya, Ahmed Maâbed, wali de Béjaïa, a commencé par la ville martyre de Kherrata, où il s’est enquis du projet d’aménagement des gorges avant de procéder, officiellement, au lancement des travaux des trois tunnels supplémentaires.

Pour ce projet, il était question de creuser un seul tunnel de 400 mètres avant d’opter, par la suite, pour trois tunnels d’une longueur globale de 1 170 mètres, 17 dalots et cinq murs de soutènement. Le chef de l’exécutif a longuement débattu avec les techniciens des accompagnements de ces tunnels, tels que la télésurveillance, la ventilation et les postes d’incendie. Par ailleurs, il a été fait part des problèmes financiers rencontrés par l’entreprise réalisatrice qui demande le payement de quelques situations. Un autre projet, ayant bénéficié d’une enveloppe de quatre milliards huit cent millions de dinars, va être lancé dès l’an prochain. Il s’agit de la réhabilitation des anciens tunnels de Kherrata que le directeur des travaux publics s’est fait un devoir d’expliquer à la délégation de wilaya. Projetés initialement pour 28 mois, les délais de réalisation du projet d’extension et de modernisation des gorges de Kherrata avaient été prolongés à 42 mois, avant de constater sur le terrain qu’ils dépasseront quatre années. Ce qui, par contre, positive ce projet, c’est sa capacité, une fois achevé, à fluidifier la circulation au niveau de cet axe routier fortement emprunté, notamment en période estivale. Avant de visiter le chantier des gorges, le wali avait fait une halte au niveau de la stèle Haïnouz, où il déposa une gerbe de fleurs avant d’aller en ville honorer trois moudjahidine de la région. De retour de Kherrata, le wali a observé une halte à Darguina pour visiter le chantier de réalisation d’une ligne électrique de haute tension d’une capacité de 60 KV, reliant la centrale de Darguina au centre-ville de Béjaïa. Le projet a été bloqué par des propriétaires terriens au motif que les lignes survoleront leurs terrains, ce qui implique une expropriation et, donc, une indemnisation. À quelques encablures de là, Ahmed Maâbed prendra connaissance du projet de confortement de la route nationale n° 9 contre les éboulements rocheux, qui surviennent régulièrement au lieu-dit Bouakraz, relevant de la commune de Souk El-Tenine. A Aokas, le wali inspectera ausi les projets de confortement de la même route nationale, contre les éboulements rocheux et les franchissements de vagues. Entre ces deux haltes, la délégation de wilaya visitera le chantier de réalisation du pont reliant les RN 9 et 43 au niveau du village de Tizi El-Oued, dans la commune de Melbou. Bien avant d’entamer sa visite, le wali de Béjaïa avait reçu les protestataires du quartier d’Aïn Skhoun, qui avaient observé un rassemblement, tôt dans la matinée d’hier, devant le siège de la wilaya. Il leur avait promis de prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux semaines pour l’amélioration de leur cadre de vie. D’ailleurs, une commission se déplacera au niveau de ce quartier dès la semaine prochaine, apprend-on.

A Gana.