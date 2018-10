«Une aubaine pour la décentralisation»

Par DDK | Il ya 40 minutes | 95 lecture(s)

«Le projet du code unifié des Collectivités territoriales offre un champ large aux élus locaux dans le cadre du renforcement de la décentralisation de la prise de décisions» Ce sont là les déclarations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, qui affirme que cette décentralisation devra parfaire les prestations du Service public local et d'associer le citoyen à la gestion de ses affaires. Noureddine Bedoui a affirmé que «les différents projets de loi initiés par le ministère de l'Intérieur, notamment le projet du code unifié des Collectivités territoriales, sont actuellement au niveau du Gouvernement». Ce projet, selon lui, «offre aux élus locaux un champ large et beaucoup de prérogatives dans le cadre du renforcement de la décentralisation de la prise de décisions afin de parfaire les prestations du service public local et d'associer le citoyen à la gestion de ses affaires et aux différentes étapes de prise de décisions». Le ministre précisera que «cette année apportera également son lot d'évènements et de réalisations, fruit des efforts des différents secteurs». Il a souligné notamment «l'accélération des actions de développement local dans les wilayas frontalières et dans les autres wilayas, et ce, dans le cadre de nouvelles approches basées sur la participation, l'activation de la dimension économique au niveau territorial et la poursuite de la modernisation des services publics locaux à travers l'intégration de nouveaux modes de gestion, comme la délégation du service public et le partenariat public-privé». Le ministre a fait savoir que «le recensement de toutes les missions et procédures centralisées dans les secteurs d'activités, notamment celles dont la prise en charge, doit revêtir un caractère local suivant un plan d'action gouvernemental cohérent». Dans le même sillage, il a indiqué que «les ateliers de réforme sont nombreux et visent tous l’intérêt et la prospérité du citoyen». le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales rappelle que «le président de la République avait souligné, lors du dernier conseil des ministres, la nécessité d'approfondir les réformes pour garantir un service public davantage allégé des lourdeurs bureaucratiques, de promouvoir une décentralisation plus effective, permettant d’améliorer l’écoute et le dialogue de la part des pouvoirs publics face aux attentes des citoyens et d’accélérer l'amélioration de climat des affaires», jugeant que ces axes étaient «essentiels pour la période à venir» et que la décentralisation était «un choix irréversible». A propos de l’institution des wilayas déléguées, le ministre a noté que «le président de la République avait ordonné le renforcement des prérogatives de leurs walis délégués en vue de rapprocher l’administration du citoyen», ajoutant que le ministère «s’attèle à sa concrétisation à travers la révision du cadre juridique». A cet effet, il a fait savoir que «l’Algérie s’appuie sur de solides règles et fondements et aspire à un avenir meilleur grâce à la direction clairvoyante du président de la République, qui a tant donné pour la restauration de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie et le recouvrement de sa place au plan international». Le président de la République, dira-t-il, «n’a ménagé aucun effort dans la mise en place des grands processus de modernisation, aussi bien en termes d’amélioration de la gouvernance politique et économique qu’en termes d'activation des politiques nationales en matière d’aménagement du territoire et d’équipement public, et ce, pour accroitre les taux de croissance économique, notamment en termes de développement humain», estime-t-il. «Les collectivités locales devront jouer un rôle pionnier dans la relance de la locomotive de l’investissement économique productif et l’élargissement de la fiscalité locale au service du citoyen, pour lui garantir une vie décente à la faveur de réalisations continues et ciblées», appuie-t-il. Mettant en exergue la nécessité de «la mobilisation de tous les agents de l’Etat (élus et cadres) pour une action coordonnée, efficace et transparente en vue de répondre à la demande accrue et pressante du citoyen», M. Nordine Bedoui a plaidé pour «développer les mécanismes de communication en direction des institutions et de la société à travers l’amélioration de l’image des instances publiques et leur adaptation aux mutations technologiques qui constituent un excellent support de communication à intégrer dans le travail quotidien de l’administration».

Kamela Haddoum.