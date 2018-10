La campagne labours-semailles en chiffres

Par DDK | Il ya 42 minutes | 76 lecture(s)

Pour ce qui est des superficies qui seront exploitées cette année, les services de la DSA de Bouira se sont fixé l’objectif d’emblaver 66 204 hectares à des fins de céréaliculture : le blé dur avec 44 644 hectares, le blé tendre avec 6 297 hectares, l’orge avec 13 848 hectares et enfin l’avoine avec 1 415 hectares. En plus de toutes ces céréales, il sera réservé une superficie supplémentaire de plus 200 ha, comparativement à l’année dernière, à la culture des légumes secs. «Pour cette année, sur les terres qui étaient en jachère, nous avons prévu l’emblavement de légumineuses sur une superficie qui dépassera les 1 500 hectares. L’année passée, pour les légumes secs, nous avions réservé 1 300 hectares, une surface qu’on a élargie cette année pour la culture de pois-chiches, lentilles, etc. Lors de la saison écoulée, nous n’avons pas eu le rendement escompté à cause de la végétation qui a été touchée par l’anthracnose, une maladie apparue à cause des pluies tardives. Le premier désherbage n’avait pas réussi et il était impossible d’en effectuer un deuxième, car la hauteur des légumes secs est très importante. De mauvaises herbes ont donc rapidement étouffé les cultures en compromettant sérieusement la récolte, avec le développement de certains champignons. Cette année, nous allons essayer de faire mieux en augmentant la superficie»

H. B.