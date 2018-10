Le projet à réceptionner fin 2019

Par DDK | Il ya 13 minutes | 22 lecture(s)

Le projet d’aménagement et de modernisation de la RN9 dans les gorges du Chabet-el-akra dans ses différentes phases (travaux achevés ou en cours d’exécution) a été présenté par le directeur des travaux publics au wali de Béjaïa, à la faveur de sa visite sur le site avant-hier. Lors de son exposé le DTP a souligné que «l’état d’avancement du projet est à hauteur de 70 % et que le lot relatif au tronçon routier de 6 Kms sera livré au mois de juin 2019», précisant toutefois que le lancement des 3 autres tunnels de longueurs respectives de 515 ml, 240 ml et 375 ml interviendra dès la réception des ordres de service (ODS) par l’entreprise de réalisation. Quant à l’achèvement du projet, poursuit-il, il est prévu pour la fin de l’année 2019, en faisant connaître que l’enveloppe financière initiale dégagée à ce projet a été de 6 milliards de DA, réévaluée plusieurs fois pour atteindre actuellement les 13 milliards de DA. Dans son intervention, le chef de projet «OZGUN» à tenu à souligner «l’envergure d’une telle opération», et que pour sa part, il ne ménagera aucun effort pour respecter les délais de livraison du projet en garantissant une meilleure qualité des travaux, sachant, devait-il préciser, que «la circulation sur cette route nationale avec ses 35 000 véhicules/ jour impose une meilleure prise en charge du trafic routier». Le chef dudit projet a au passage insisté sur la nécessité de procéder à la réhabilitation des anciens tunnels réalisés en 1984 qui ne répondent plus aux exigences de l’heure et du futur, dont les systèmes d’éclairage, de ventilations, d’installations intérieures nécessitent des rénovations sachant que c’est un axe routier à seulement deux voies à sens unique. A cette occasion, le wali n’a pas manqué de souligner l’importance et l’impact économique de la modernisation de la RN9 reliant Béjaïa à travers son port, aux wilayas de l’Est du pays, tout en mettant en exergue l’apport positif qu’engendrera le projet de dédoublement de la RN9 de Souk-El-Tenine jusqu’à la limite territoriale avec la wilaya de Sétif, dont l’étude est achevée. Et l’opération y afférente, a-t-on assuré, sera lancée dès l’enveloppe financière dégagée. A l’issue de ces interventions, le chef de l’exécutif de la wilaya, accompagné du DTP, du Chef de projet «OZGUN» et des autorités présentes, s’est déplacé au niveau de tous les ouvrages achevés et en cours de réalisation pour s’enquérir personnellement de l’état d’avancement du projet, parcourant près de 2 kilomètres à pied en effectuant des arrêts au niveau de chaque ouvrage en cours de réalisation ou achevé, suivis d’explications fournies respectivement par les deux responsables concernés, les complexités indues par le relief rocheux, de même que les contraintes rencontrées. Sur ce dernier point, le chef de projet n’a pas manqué de soulever au wali les problèmes en matière d’explosifs et de rond à béton qui entravent l’avancement des travaux, une préoccupation que le chef de l’exécutif de la wilaya déclare prendre en charge en fonction des besoins exprimés, tout en insistant sur l’impérieuse nécessité de livrer le projet avant la fin de l’année 2019. Engagement pris par le responsable de l’entreprise de veiller au respect des délais ainsi fixés. D’autres points importants ont été également soulevés par le wali qui a demandé à ce dernier quant à la mise en place au niveau des nouveaux tunnels des installations de caméras de surveillance à l’intérieur et à l’extérieur, des moyens anti-incendie et de secours, doter ces ouvrages d’un réseau de communications avec les réseaux de téléphones mobiles en cas d’appels d’urgences par les usagers, l’installation d’un poste de commandement, la mise en place de plaques de signalisation réglementant la circulation des véhicules et un système de ventilation moderne pour l’évacuation des gaz dégagés par les véhicules, un éclairage intérieur des tunnels efficace sans omettre de demander à ce que les glissières, le long du tronçon routier, qui doivent répondre à de meilleures conditions de protection des usagers. Il a également demandé au DTP de prévoir un budget spécial pour la gestion des tunnels et enfin de prendre les mêmes mesures pour les anciens tunnels qui doivent faire l’objet également de réhabilitation dans ce sens au regard des équipements et installations existants qui nécessitent leur remplacement par d’autres plus modernes, de procéder à des réparations au niveau de l’étanchéité des structures en béton et le drainage des eaux. La fin du déplacement du Wali à Kherrata a été marquée par des visites auprès de MM. Bekhouche Lahcène, condamné à mort lors des évènements sanglants du 8 Mai 1945 et de Hamar Abdellah, ancien moudjahid, auxquels ont été remis des cadeaux en signe d’hommage et de reconnaissance pour leur contribution pour que l’Algérie vive libre et indépendante.

Slimane Zidane