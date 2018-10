La voiture montée et son coût

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La voiture à bon prix il y en avait à l’époque où on en importait. Aujourd’hui, comme on en monte elles coûtent plus cher. Il reste que le prix est inversement proportionnel selon l’importation ou produit, en partie, sur place. Il va sans dire qu’on peut se poser la question du pourquoi cet écart entre le produit importé moins cher, et la voiture montée ou traficotée au pays plus coûteuse ? La réponse peut dès lors s’avérer autant exagérée qu’incompréhensible. On dirait qu’il vaut mieux acheter une bagnole d’occasion ou importée qui arrange les affaires du citoyen, que de s’offrir à prix impossible une tire soi-disant fabriquée au pays. Ceux qui fabriquent sans trop de conviction, parce qu’ils n’usinent pas, montent et fourguent à des prix inabordables leurs caisses. Ils s’enrichissent en appauvrissant leurs acheteurs. Et d’autres, employés de certaines entreprises, qui ont la chance d’être aidés pour s’offrir une voiture à un prix raisonnable, s’emploient vite fait de la revendre à un coût abordable, sans coup férir. Chacun trouve, dans cet imbroglio, à faire des affaires sans forcer le talent. Il y va de l’entendement de tout un chacun, vu la valeur des voitures bricolées ici, de s’interroger sur le pourquoi. A n’en pas douter, on s’en fout du prix, l’essentiel est d’avoir une bagnole qui roule et qui ne tombe pas en panne, le reste, que la voiture soit fabriquée là ou ailleurs importe peu, mais on la veut rutilante, en bon état, solide, et qui ne laisse pas en route le conducteur. Il fut un temps où les automobiles étaient belles et à bon prix, ce fut une époque que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaitre. Aujourd’hui elles sont fragiles, au moindre choc elles sont hors d’usage et leur coût hors de raison.

S. A. H.