Visites, témoignages et émotions à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 13 minutes | 13 lecture(s)

La journée nationale de la presse qui coïncide avec le 22 Octobre, initiée par le président de la République, a été célébrée hier à Tizi-Ouzou en présence du secrétaire général de la wilaya, représentant du wali, du représentant du P/APW, de la directrice de la culture, des autorités locales, des services de sécurité et de l’association des journalistes et correspondants de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le premier point est un recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs au mémorial des journalistes assassinés par les ennemis de la démocratie. Le deuxième point est la visite à la maison de la presse où le S G a écouté les doléances des journalistes concernant les conditions de travail. Parlant des journalistes assassinés par l’obscurantisme, le représentant du wali dira : «Nous nous inclinons devant leur mémoire. Ils avaient accompli leur mission, parfois pénible, au service de la vérité, de la liberté et de la défense des droits de l’humain.» A son tour, le président de l’association des journalistes et correspondants, Samir Leslous, dira : «Nous avions une seule journée le 3 mai, depuis 2013, une autre journée, le 22 Octobre, en laquelle nous pouvons parler aussi des problèmes qui touchent la profession et la corporation, car c’est un secteur qui vit dans la précarité.» A la maison de la culture Mouloud Mammeri, un hommage a été rendu à trois journalistes, en l’occurrence, Yazid Aït Hamadouche et Youcef Bettache à titre posthume, et Illoul Makhlouf, à la retraite.

M A Tadjer