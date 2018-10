Ouyahia réunit les partis de la Majorité présidentielle

Par DDK | Il ya 59 minutes | 65 lecture(s)

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a annoncé, avant-hier, à l’issue de sa rencontre avec les chefs des partis de la majorité présidentielle, que le projet de loi de finances 2019 sera soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN) «dans les semaines à venir».

La rencontre fut axée sur le projet de Loi de finances 2019 qui sera ainsi soumis, selon le Premier ministre, à l’Assemblée populaire nationale dans quelques semaines. Ont pris part à la rencontre le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Bouyounès, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, le président du Tajamoua amel El Djazair (TAJ), Amar Ghoul, ainsi que les représentants du Rassemblement national démocratique (RND) et des Indépendants. Les chefs des groupes parlementaires de ces formations politiques ont également assisté à la rencontre. Le Premier ministre a déclaré à l’issue de la rencontre que l’objectif est de «coordonner avec les partis qui soutiennent le programme du Président pour mieux s’organiser». Les participants étaient unanimes, dans leurs déclarations qui ont suivi la réunion, à saluer d’abord l’initiative du Premier ministre de réunir les partis de la majorité. Une rencontre, estiment-t-ils, «traditionnelle et ordinaire pour défendre le programme du Président et débattre autour de la loi de finance». Les chefs de partis ont tous approuvé ce projet, estimant qu’il a pris en considération «la dimension sociale de l’Etat algérien ». Pour le SG du FLN, le PLF 2019 «répond à tous les principes défendus par le FLN». Il considérera que le projet est «extraordinaire» de par «l’absence de nouvelles taxes». Le SG du FLN a également «salué» le fait que «les transferts sociaux au profit des citoyens et des catégories vulnérables, tels les handicapés, ont été revus à la hausse», soulignant que le PLF 2019 «consacre un programme spécial pour le sud et les hauts plateaux et l’emploi des jeunes des deux régions». Pour le SG du FLN, «le pouvoir d’achat est pris en considération», ce qui rend ce projet de loi de finance «exemplaire». Le président de TAJ, Amar Ghoul, pour sa part, a jugé la rencontre «positive pour la majorité présidentielle». «On a approuvé la loi de finance 2019 qui consolide à travers ses mesures la dimension sociale de l’Etat», a-t-il affirmé, précisant que son parti «a fait quelques observations et propositions pour enrichir ce dossier», notamment sur «le plan social, afin de dynamiser le développement local, créer de l’emploi et diversifier l’économie». De son côté, le président du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounès, a souligné que ce genre de rencontres «est nécessaire entre les partis de la majorité», pour «une meilleure coordination entre ces partis». L’objectif, pour le président du MPA, est de «défendre ce projet de loi de finance et pour la préparation du débat qui s’ouvrira à l’APN autour de ce projet ». Ce projet, dira Benyounès, «tient compte des acquis sociaux de l’Algérie», ce qui explique que sa formation «le défend». Pour Seddik Chihab, le porte-parole du RND, ce projet de Loi de finance 2019 «donne une entière satisfaction».

Kamela Haddoum.