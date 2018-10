Bouchareb succédera à Bouhadja

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le successeur de Saïd Bouhadja à la présidence de l’APN sera connu aujourd’hui à l’issue d’une séance plénière consacrée à l’élection d’un nouveau président, qui n’est autre que le chef du groupe parlementaire du FLN, Mouad Bouchareb. Désigné officiellement, hier, par son parti et soutenu par les autres groupes parlementaires de la majorité présidentielle, à savoir le RND, le MPA et TAJ, Mouad Bouchareb, 47 ans, élu sur la liste FLN dans la wilaya de Sétif, devra donc être plébiscité comme nouveau président de l’APN aujourd’hui, à l’issue de la séance plénière prévue au niveau de l’hémicycle Zighoud Youcef. La séance plénière d’aujourd’hui sera consacrée aussi à l'adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'APN, avait déclaré à la presse El-Hadj Laïb, à l'issue de la réunion du bureau de l'APN qu'il a présidée en sa qualité de doyen de l'Assemblée. Il sera procédé ensuite à l'élection du nouveau président de l'APN, dont le poste avait été déclaré, la semaine dernière, vacant par le bureau de l'APN suite à la situation de blocage que connaît l'instance législative et le gel de toutes ses activités depuis plusieurs semaines, après que la majorité des députés (351) ont signé une motion de «retrait de confiance» au président de l'APN, dans laquelle il ont exigé sa démission.

A. C.