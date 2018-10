Enfin, le remaniement !

Par DDK | Il ya 58 minutes | 121 lecture(s)

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu, avant-hier lundi, au niveau de la salle de délibération de l’APC d’Akbou.

Tant attendu par la population locale, le remaniement de l’exécutif a enfin eu lieu. À signaler que deux postes de vice-présidents sont vacants depuis trois mois suite à la démission d’Achour Amri et Alloul Elhachemi. Le FFS rejoint ainsi le RCD pour former, avec la liste Akbou Tadukli, l’exécutif de la commune, dirigée par Mouloud Salhi, après vingt ans de règne sans partage d’Abderrahmane Bensbaâ, alias Bahmane. C’est dans une salle pleine à craquer que le P/APC a présenté l’ordre du jour, composé de sept points. La nouvelle : le FFS intègre l’exécutif, en proposant au tête de liste M. Saker Mestapha la vice-présidence de l’environnement et de l’hygiène. Par ailleurs, Madjid Azzoug, de la liste Akbou Tadukli, remplace l’élu démissionnaire et se voit attribuer le poste de vice-président chargé de l’urbanisme et de l’aménagement. En quittant l’opposition, M. Saker a eu droit à des salves de critiques émanant des élus de l’opposition : «Vous êtes un comploteur», pestent d’un ton élevé Mourad Benarab et Lyamine Naït Slimane, de la liste MPA, ainsi que l’ex-maire d’Ighram, Boussâad Ibalidène, de la liste du RND. L’opposition est ainsi amputée de deux élus du FFS, ce qui réconforte la majorité du maire. «Je reconnais en vous, M. le maire, un homme politique qui a su sauvegarder son Assemblée en profitant de sa faiblesse matérielle et humaine au détriment de son développement», balance, dans la foulée, M. Ibalidène. «Vous faites des plans machiavéliques», ajoute-t-il. Ce qui a provoqué, par la suite, un climat de tension entre les élus et certains citoyens, visiblement en colère. En modérateur, Mouloud Salhi calma un tant soit peu les récalcitrants. «Je vous ai tous tendu la main. Je suis là pour la concertation et un travail collégial. Il y a des choix qui sont les miens et je les assume amplement», répond le premier magistrat de la commune aux élus. Le RCD, représenté par Aziz Djedda, est réorienté vers les affaires sociales après un passage «rigoureux» sur la voirie. «Le RCD a failli, au cours de ces mois précédents, dans la gestion des déchets. Une tâche que l’élu n’a pas pu accomplir», lance M. Ibalidène, profitant apparemment de l’occasion pour régler ses comptes avec son ancien parti. «Le RCD joue la stabilité. Nous avons tout le temps œuvré pour que les affaires de la commune soient toujours en marche au profit des citoyens», répond, de son côté, M. Djedda. Ainsi, le débat sur le changement partiel de l’exécutif et les modifications portées sur certaines commissions a duré plusieurs heures ! La salle se vide de l’assistance. «C’est un débat stérile», commente un citoyen en quittant la salle. Par ailleurs, les cinq commissions ont connu aussi quelques changements. Il s’agit notamment de la succession de feu Benamara Lounis, élu du RND décédé récemment suite à une longue maladie, et de la démission d’Aziz Cherdouh, du MEN, de la commission de l’hydraulique. L’autre point important débattu et approuvé lors de cette assemblée extraordinaire porte sur l’injection d’un avenant de 49 % pour le projet de revêtement du stade de l’OPOD de Guendouza d’une pelouse synthétique. Cela intervient au moment où les clubs d’Akbou sont obligés de recevoir, pour la cinquième année de suite, dans des stades externes, faute d’un terrain adéquat pour les différentes compétitions. «Les travaux sont actuellement à l’arrêt à cause du manque de drainage. Une étude a prévu une injection d’une cagnotte d’un milliard de centimes pour que l’entreprise puisse reprendre les travaux», explique le maire. Qu’en est-il du stade des martyrs ? Il est décidément renvoyé aux calendes grecques ! Lors de cette assemblée, il a été aussi question de l’approbation de la liste des démunis pour l’octroi d’un mandat de secours de 6 000 DA. Pas moins de 1 500 nécessiteux bénéficieront de cette aide octroyée chaque année par l’APC. La manière dont travaille la commission sociale et celle de la finance pour le choix des personnes méritantes a suscité, elle aussi, un débat «houleux». Pour les bilans, M. Salhi assure qu’ils seront diffusés à l’intérêt du citoyen d’ici la fin de l’année, ajoutant que ceci sera désormais «une tradition». A noter, enfin, que l’APC d’Akbou a approuvé son budget primitif arrêté à l’ordre de 177 milliards de centimes pour l’exercice 2017/2018.

Menad Chalal