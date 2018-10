Mouad Bouchareb élu à la majorité absolue

Par DDK | Il ya 36 minutes | 91 lecture(s)

Les députés ont élu, hier, Mouad Bouchareb, député du FLN, président de l’Assemblée populaire nationale, à la place de Saïd Bouhadja.

Mouad Bouchareb (47 ans), député de la wilaya de Sétif sur la liste du FLN, a été élu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, après avoir été plébiscité par le FLN, le RND, le MPA, Taj et les indépendants. Sur les 321 députés qui ont voté lors de cette séance plénière, 320 ont dit Oui pour Bouchareb, et un seul député s’est abstenu. Notons que la session a été boycottée par l’opposition. Avant cette élection, les députés ont eu à approuver le constat de la vacance du poste de président. Là encore, le vote de la majorité absolue fut en faveur de cette décision. Dans une première déclaration après son élection, le nouveau président de l’Assemblée populaire nationale a insisté sur «la nécessité de l’union, pour répondre aux aspirations des citoyens». M. Bouchareb a souligné que «la transparence qui a caractérisé l’opération du vote aujourd’hui à l’Assemblée prouve la volonté des députés de consacrer la démocratie au sein de cette institution». Le P/APN s’est dit «conscient de la responsabilité que lui a donnée le président de la République», affirmant son engagement à «œuvrer pour consacrer la complémentarité entre cette institution et le gouvernement, en respectant la règle de séparation des pouvoirs entre les institutions constitutionnelles». Le nouveau président s’est également engagé à «travailler pour instaurer une culture consensuelle entre les différentes composantes de l’Assemblée : les commissions et les différents groupes parlementaires». Il a fait la promesse de faire de l’assemblée nationale un «socle» pour la démocratie, appelant les députés, toutes tendances confondues, à «lutter contre la corruption et à s’unir autour du défi de préserver la sécurité du pays». «Le défi sécuritaire, surtout aux frontières, doit nous unir», ajoutera-t-il.

K. H.