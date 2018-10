Le rassemblement tourne à l’affrontement

Par DDK | Il ya 37 minutes | 104 lecture(s)

La protestation des exclus de la liste des bénéficiaires des logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane, au Sud de la wilaya de Bouira, s’est poursuivie hier encore.

Des dizaines de citoyens, dont les noms ont été retirés de la liste définitive des 661 logements sociaux, sont montés au créneau, hier, réclamant leur réintégration dans cette liste. Les protestataires ont même essayé de fermer le siège de la daïra, ce qui a nécessité l’intervention de la police. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces anti-émeute vers 11h. Selon des sources hospitalières, au moins sept personnes, dont deux femmes, ont été blessées suite à de violents affrontements entre les deux parties. Le calme est revenu vers midi, mais le climat restait tendu, surtout autour du siège de la daïra, où des dizaines de citoyens sont restés sur leurs positions, réclamant des explications, sur ce qu’ils qualifient de «décisions arbitraires». Selon nos informations, pas moins de 178 pré-bénéficiaires ont été exclus de la liste définitive par la commission des recours de la wilaya. «Nous n’avons reçu aucune décision nous indiquant que nous avions été exclus de la liste. C’est le jour du paiement des clés des appartements, au niveau de l’OPGI, que nous avons découvert que nos noms ne figuraient plus sur la liste définitive. Actuellement, nous attendons toujours des explications officielles sur nos situations et sur les motifs de cette exclusion, ainsi que des décisions pour pouvoir déposer des recours officiellement !», explique un jeune manifestant. A noter, pour rappel, que les autorités de la wilaya comptent organiser, aujourd’hui jeudi, une cérémonie à Bouira, afin d’attribuer 2 226 logements de différentes formules, dont les 661 logements sociaux de Sour El-Ghozlane.

Oussama K.