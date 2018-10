Remise des clés aujourd'hui

Par DDK | Il ya 38 minutes | 111 lecture(s)

Une cérémonie de remise des clés à 254 nouveaux acquéreurs de logements sociaux participatifs est programmée pour aujourd'hui, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La wilaya de Tizi-Ouzou est derrière cette initiative qui sera suivie par la remise de 700 décisions d’octroi d'aides à l'auto construction, dans le cadre de l'habitat rural. Pour les logements LSP, seules 3 communes sont concernées par la remise des clés aux bénéficiaires, à savoir Tizi Gheniff, Ouaguenoun et Draâ El Mizan. Les chefs de daïras et les présidents d’APC, en plus des directeurs de l'exécutif de la wilaya prendront part à cette cérémonie. Un quota supplémentaire d’aides à l’habitat rural a été notifié aux communes et les dossiers inhérents à son attribution sont en cours d'étude avant leur validation. À signaler enfin que le quota de mille logements LPA, qui profitera aux classes dites moyennes, est en cours d'étude à travers les communes de la wilaya disposant d'assiettes foncières.

M Haddadi