Les mises en garde de l’ADE

Par DDK | Il ya 36 minutes

L’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira vient de lancer une large campagne d’information et de sensibilisation auprès de ses clients (particuliers, administration, artisans et industriels) pour le recouvrement de ses créances. En effet, et dans son communiqué diffusé hier à travers les medias locaux, l’ADE invite tous ses clients à se rapprocher de ses bureaux pour régler les factures impayées. Les mêmes services indiquent qu’ils sont prêts à accorder des facilitations en cas de difficultés financières des clients en procédant à des rééchelonnements et des règlements par tranches. Revenant sur ces créances, l’ADE révèle que dans le seul chapitre lié aux prestations et aux travaux, le montant de ces créances est de 41 milliards de centimes. Dans le détail, les statistiques fournies par l’ADE révèlent des sommes encore plus importantes. Ainsi et selon les mêmes données, les créances globales liées à l’eau, aux prestations et aux travaux, s’élèvent à plus de 54 milliards de centimes. Celles liées à l’eau se chiffrent à plus de 49 milliards de centimes. Dans le chapitre des créances liées aux ménages, le montant communiqué est de l’ordre de 32 milliards de centimes. Aussi, les artisans et les services du secteur tertiaire comptabilisent plus de 23 millions de dinars de créances. Les administrations de l’Etat totalisent, elles, des créances de plus de 12 milliards de centimes. L’ADE évoque, par ailleurs plus de 11 millions de dinars de dettes détenues auprès du secteur industriel. Il est aussi fait état de plus de 6 millions de dinars à recouvrir. Ce montant concerne la vente en gros de l’eau. Le montant lié à la vente en citerne se chiffre à plus de 2 millions de dinars. Il est utile de préciser que dans le même communiqué, l’ADE de Bouira a souligné que ses services seraient obligés de recourir aux coupures d’approvisionnement en eau, et si besoin, au recours à d’autres mesures, au cas où que ses services essuient un refus de paiement de la part de ses clients.

D. M.