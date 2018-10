Par DDK | Il ya 37 minutes | 87 lecture(s)

Le comité d’organisation de la commémoration du 40e jour du décès de Djamel Allam a tracé un riche programme pour les journées d’aujourd’hui et demain. Aujourd’hui, la population et appelée, à partir de 9 heures, à se recueillir sur la tombe du défunt, au cimetière Sidi Mhand Amokrane de la ville de Béjaïa. La projection-débat du court métrage «Banc Public» de Djamel Allam aura lieu juste après, en présence du producteur Youcef Goucem et du directeur artistique du film, Saïd Mehdaoui. Dans l’après-midi, une table ronde sera animée autour de la vie et l’œuvre de l’artiste, laquelle sera suivie dans la soirée d’une veillée religieuse, alors que, dans toutes les écoles primaires de la ville, on procèdera à l’allumage d’une bougie à la mémoire du défunt. Demain dans la matinée, une cérémonie religieuse avec «Lekhwan» aura lieu au niveau de la place Gueydon et des places phares de la ville. À midi, «La waâda à Yemma Gouraya», chantée par le défunt, sera organisée. Un grand couscous sera servi au niveau de ce mausolée et dans les différents quartiers de la ville chère au disparu. En début de soirée, il sera procédé, au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh, à la reconstitution du dernier spectacle en son hommage. Né le 26 juillet 1947 à Il Maten (Béjaïa), Djamel Allam, Mohamed Allam de son vrai nom, est décédé le 15 septembre dernier dans un hôpital parisien, des suites d’une longue maladie. Il avait 71 ans. Après des cours au conservatoire de Béjaïa, il entamera une carrière artistique en France depuis 1968, avant de rentrer, quelques années plus tard, au pays où il continuera à s’illustrer. Il sillonnera le monde et sera proclamé ambassadeur de la chanson kabyle, à l’instar d’Idir et d’autres illustres chanteurs.

