L’APC vote un budget de 50 milliards

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Après plusieurs mois de scandales qu’a suscités la situation dans laquelle se trouvent les immeubles du plateau Amimoun, menaçant de s’effondrer sur plusieurs familles, la municipalité de Béjaïa a enfin réagi en lançant une opération de relogement.

Lors de la conférence de presse organisée dans la journée de mercredi dernier à l'hôtel Royal de Béjaïa, consacrée au budget supplémentaire 2018, le P/APC de Béjaïa a tenu à faire part à l'opinion, de la résolution de l'APC prise en session extraordinaire du 18 octobre 2018 concernant «la situation préoccupante de l'état de délabrement des immeubles dits : les bâtiments du plateau Amimoun». Ces dits bâtiments, lit-on dans le texte de résolution, situés sur les hauteurs de l'ancienne ville de Béjaïa, datant de l'ère coloniale et dont la vétusté est reconnue, se trouvent dans un état de dégradation avancé, aggravé par le séisme de 2012 et confirmé par de nombreuses expertises et rapports CTC. Il s'agit là d'un risque d'effondrement qui peut survenir à tout moment, exposant à un réel danger les résidents qui vivent une angoisse quotidienne. «Devant cette situation préoccupante, le président de l'APC a saisi qui de droit pour une prise en charge de la situation, et fait voter une contribution de 500 millions de DA pour le relogement des résidents selon la formule construction/démolition», a indiqué l’adjoint au maire de la commune. Pour revenir à l'ordre du jour proprement dit de la rencontre, c'est-à-dire, le budget supplémentaire 2018, où M. Mouhoubi Allaoua, vice-président chargé des finances, indique que le budget total affecté au BS 2018 se chiffre à 3654046200,00 DA. Il est réparti en deux sections : fonctionnement 593300000,00 DA soit 16,34 % du budget, équipement 3060742260,00 DA soit 83,16 du budget. Analysant ces chiffres, l'orateur souligne que «le BS 2018, qui est essentiellement affecté à la section d'investissement, laisse apparaître une répartition équitable des projets entre les différents quartiers de la ville et les villages de l'arrière pays.» Le BS 2018 comprend un total de 327 programmes à réaliser, répartis selon les priorités suivantes : voiries 1286444820,00 DA, soit 42 % du budget équipement, équipements scolaires sportifs et culturels 631843380,00 DA, soit 20,64 % du budget équipement, réseaux divers 488500000,00 DA, soit 15,96 % du budget équipement, urbanisme et habitat 290600000,00 DA, soit 9,49 % du budget équipement, équipements sanitaires et sociaux 154753000,00 DA, soit 5,06 % du budget équipement. Intervenant à son tour M. Mansouri Rachid, vice-président chargé de la gestion des déchets et de l'environnement, indique qu'après le feuilleton malheureux de l'épic mort-né de wilaya, l'APC va créer son épic communal qui sera autonome et qui s'occupera réellement du nettoiement de la ville. Le manque de propreté actuel de la ville est dû au fait que la plupart des bennes tasseuses sont en panne et que les contrats avec certaines entreprises ne donnent pas totale satisfaction. C'est pour cette raison qu'en attendant la mise sur pied de l'épic communal, l'APC organise chaque week-end un volontariat de nettoiement. Pour sa part, M Tafoukt Abdenour, vice-président chargé de l'éducation, de la santé publique et du culturel, signale l'acquisition d'équipements pour les laboratoires d'analyses de la commune et la réhabilitation du CMS (centre médico-social) au profit des travailleurs de la commune et de leurs familles, par la mise en place d'un cabinet médical et d'un cabinet dentaire. Concernant le volet éducation, il déclare qu'il faut absolument mettre fin à la pratique des trois élèves par table, le BS a prévu 25 millions de DA pour l'achat de tables scolaires, comme il a aussi prévu l'inscription de groupes scolaires à Taklaït, à Ihaddaden-Ouffela, et à Saket, en plus des extensions des écoles de Sidi-Ali-Labheur et de Takhribt. Pour ce qui est des cantines scolaires, M. Tafoukt a surtout insisté sur l'amélioration des conditions d'hygiène, informant qu’une somme de 32 millions de DA est dégagée par le BS à cet effet. Le vice-président chargé des affaires sociales et sportives, M. Kadri Youcef, précise qu’il y a dans la commune de Béjaïa, un total de 136 associations et le BS leur a réservé un budget de 25 millions de DA répartis en toute transparence entre les clubs. Il a ajouté que la commune de Béjaïa, est classée deuxième à l'échelle nationale, sur le plan des subventions.

B. Mouhoub.