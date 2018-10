234 LSP et 1 289 aides à l’habitat rural distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Un total de 1289 aides à l’habitat rural, et 234 logements type social participatif (LSP) a été distribué, avant-hier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Lors d’une cérémonie présidée par le Wali Abdelhakim Chater, abritée par la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, il a été procédé à la remise des clefs aux bénéficiaires de 160 logements OPGI à Tamda, 38 logements OPGI à Draa El Mizan, ainsi que 36 AFW à Tizi Ghenif. En outre, quelques 1289 décisions d’aides à l’habitat rural ont été également distribuées à des bénéficiaires de ces mêmes communes. le wali, Abdelhakim Chater, a rappelé que «cette opération de distribution de logements et d’aides à l’habitat rural qui entre dans le cadre du programme de logement du président de la République, vise à améliorer les conditions de vie des citoyens de la wilaya».Cette opération de distribution de logements, la cinquième du genre durant cette année, porte le nombre de logements, toutes formules confondues, distribués à travers la wilaya à 4577 unités. Soit, 479 logements et 4098 aides à l’habitat rural. Ces opérations ont débuté le mois de Ramadhan dernier et se sont poursuivies à chaque occasion nationale. Le wali Chater a annoncé que 3033 unités sont programmées pour le 11 Décembre prochain. Ce nombre sera reparti à travers plusieurs communes. 1648 logements locatifs à distribuer. Au pôle d’excellence 1037 logements, au niveau du site Boufhima, à Draa El Mizan 159, à Draa Ben Khedda 247, à Azazga 110 logements, 55 à Tirmitine et 40 aux Ouacifs. Pour ce qui est du logement social LSP, 215 unités seront distribuées, 125 à Azeffoun et 90 à Tamda. Concernant le segment AADL, 470 logements sont prévus au niveau du pole d’excellence à Tizi-Ouzou. Par ailleurs, il est prévu 700 aides à l’habitat rural pour le 11 Décembre prochain. Ce qui portera le nombre d’unités distribuées, cette année, entre remise des clefs et aides à l’habitat rural, à 7 610 unités à travers la wilaya.

KamelaHaddoum