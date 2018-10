Le bureau scrute le PLF 2019

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le projet de la loi de Fiances 2019 et sa présentation "dans les délais réglementaires", a été au cœur des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), qui s'est tenue avant-hier, sous la présidence de Mouad Bouchareb, président de l'Assemblée. Cette réunion a porté sur l'examen des voies et moyens nécessaires à l'examen du projet de la loi de Finances au titre de l'année 2019, dans "les meilleures conditions réglementaires", indique un communiqué de l'APN. Le Bureau de l'APN a, d'autre part, soumis à la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés, la décision du Conseil constitutionnel datée du 1er octobre 2018, relative au replacement d'un député. Le Bureau a, également, examiné les questions écrites et orales qui lui ont été soumises, ainsi que la demande de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, portant organisation d'une journée parlementaire sur "l'Ecole algérienne: réforme de l'enseignement et alternatives pédagogiques à l'horizon 2030". Le Bureau a clôturé ses travaux par l'étude de points à caractère administratif, précise-t-on de même source.