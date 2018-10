Meeting du MPA aujourd’hui à Khenchela

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, sera aujourd’hui dans la wilaya de Khenche la pour un meeting populaire. Ce rendez-vous prévu à 10h, au centre-ville de la wilaya, à la maison de la culture Ali Souaoui, rentre dans le cadre d’un agenda politique annoncé précédemment par le président du MPA. Ce dernier avait annoncé qu’il va sillonner le pays pour une série de meeting et rencontres qui vont atteindre les 17 d’ici janvier prochain. Le président du MPA, lors de ce meeting, reviendra probablement sur les questions brûlantes de l’actualité nationale, sur le plan politique et économique. Il exposera également la vision de son parti de la crise qui secoue le pays et les propositions qu’il préconise. Notons que le MPA, lors de son dernier conseil national, a plaidé pour le report de la décision de se prononcer sur la question de la prochaine présidentielle.

K. H.