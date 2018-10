Conseil de wilaya du RND à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le rassemblement national démocratique (RND) de la wilaya de Tizi-Ouzou organise aujourd’hui une session de son conseil de wilaya élargi aux militants. Cette activité élargie au militants et sympathisants sera présidée par M. Seddik Chihab, député et membre du Bureau National et porte parole du Parti. L’événement sera abrité par le musée du Moudjahid de M’douha, à Tizi-Ouzou. À l’ordre du jour : résolution du 5e conseil national du RND portant sur l’élection présidentielle 2019. Pour rappel, le RND lors de son dernier conseil national avait appelé le président de la république à la continuité.

H. K.