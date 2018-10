Trois ans de prison ferme pour six membres

Par DDK | Il ya 1 heure | 240 lecture(s)

Le tribunal crimine près la cour de justice de Bouira, a condamné en fin de semaine dernière, six (6) personnes à trois (3) ans de prison ferme. Ces derniers ont été poursuivis dans une affaire de constitution d’un groupe de soutien et d’aide logistique à plusieurs groupes terroristes activant entre les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou. Les 6 membres de ce groupe de soutien, dont 5 repris de justice et deux frères ont été arrêtés à la fin de l’année dernière, suite à des informations livrées par un terroriste qui a été lui-même appréhendé par l’armée sur les hauteurs de la commune d’Aomar (au nord-ouest de la wilaya de Bouira). Ce même terroriste, convoqué comme témoin dans cette affaire, a été retrouvé blessé par les soldats de l’ANP sur les hauteurs de la commune d’Aomar, au mois de décembre 2017. Ce criminel sanguinaire répondant aux initiales T.F et âgé de 40 ans, s’est spécialisé depuis le début des années 2000, dans la confection de divers objets explosifs et de bombes artisanales, en plus de la planification d’attentats contre les services de sécurité dans les régions du nord-ouest de la wilaya de Bouira et du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce terroriste qui a livré plusieurs informations précieuses aux services de sécurité, a également assuré avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste AQMI (Al Qaida au Maghreb Islamique), et être membre actif de la dangereuse katibat ‘’El Farouk’’. Après avoir reçu suffisamment d’informations concernant ce réseau de soutien, les services de sécurité sont passés à l’action, notamment en ouvrant une enquête sur les activités des 6 membres de ce réseau, qui ont été par la suite interpelés. En plus des activités de soutien logistique, comme la fourniture d’habits, de chaussures, de couvertures, de téléphones portables, de lignes téléphoniques et de nourriture et soins médicaux, les mêmes membres de ce réseau fournissaient également des informations aux terroristes, particulièrement concernant les déplacements des troupes de l’armée et des services de sécurité dans cette région. Ces derniers ont aussi surveillé les déplacements de l’actuel maire de Kadiria, ainsi que de 9 autres personnes de cette région, qui sont des anciens militaires et patriotes, pour leur majorité. Lors du procès des 6 personnes, qui s’est ouvert jeudi dernier et s’est poursuivi jusqu’à la journée du vendredi, les accusés ont rejeté en bloc, les chefs d’inculpation retenus contre eux. Le procureur a pour sa part, requis une peine de 20 ans de prison ferme contre chaque membre de ce réseau, puisque selon-lui, les accusés ont tous reconnu les faits lors des interrogatoires des services de sécurité et des preuves matérielles de leur implication ont été également apportées par les enquêteurs. Après les délibérations, le juge a reconnu coupable les 6 membres de ce réseau, qui ont été condamnés avec des peines de 3 années de prison ferme.

O. K.