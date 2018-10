Le wali hausse le ton

Par DDK | Il ya 1 heure | 263 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Maabed Ahmed, a effectué, hier, une visite d'inspection dans les communes d'Ouzellaguen et de Sidi-Aïch.

Contrôlant le parc logements dans les deux localités et la station d’épuration à Sidi Aïch, le premier responsable de la wilaya a haussé le ton, sommant les différents responsables de respecter les délais et d’accélérer la cadence des travaux. Le wali a notamment visité le projet des 840 logements sociaux et 188 LPA, situés à Remila, dans la commune de Sidi Aïch. «Des instructions pour accélérer la cadence des travaux ont été données par le wali, qui a également décidé d'affecter un quota de logement de type AADL à réaliser au niveau du même site», indique la cellule de communication de la wilaya. Par ailleurs, M. Maabed a instruit le directeur de l'hydraulique de «procéder à l'exécution immédiate d'une sanction à l’encontre du responsable de l'entreprise chargée de réaliser la station d'épuration (STEP) au niveau de Sidi Aïch, dont le taux d'avancement des travaux est actuellement de 30% seulement», ajoute la même source. Le wali a également exigé que les clefs des 368 logements de type RHP (résorption de l'habitat précaire), dont les travaux ont été achevés, soient remises aux bénéficiaires de la commune d’Ouzellaguen, avant la fin du mois de décembre prochain. Il a instruit, sur place, le directeur de l'urbanisme d'achever les travaux d'aménagement du site. Toujours à Ouzellaguen, une instruction ferme a été donnée par le wali au directeur de la SDE, d'entamer immédiatement les travaux de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité des 730 logements LPL (Sociaux). Des équipements publics doivent également être réalisés au niveau de ce site, a insisté le wali, «afin de rapprocher l’administration du citoyen», dira-t-il.

Rachid Z.