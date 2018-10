Un millier d’enfants attendus à l’OPOW

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, les élèves de classe de 5e année de l’école Hassani Hachemi d’Aokas ont été conviés par la maison de jeunes de la localité pour une sortie, le jeudi 1er novembre, à l’OPOW de Béjaïa. Selon la directrice de la maison de jeunes organisatrice, il est prévu une action de nettoyage des alentours de l’OPOW pour inciter les jeunes au volontariat avant de les inviter à assister à des activités d’animation artistique. Cette vingtaine d’enfants d’Aokas seront aux côtés d’un millier d’autres enfants qui viendront de toutes les communes de la wilaya de Béjaïa, informera le chef de service animation de l’ODEJ de Béjaïa, que nous avons contacté. Ce sont tous les établissements de jeunes qui participeront à cette journée festive, fera savoir notre interlocutrice. Par ailleurs, son établissement, la maison de jeunes Harriche Mohand d’Aokas, en l’occurrence, participera au programme concocté par la direction de la jeunesse et des sports pour ladite journée, en plus de son propre programme. Celui-ci sera axé sur une exposition de photos et témoignages sur cet événement historique en plus de la projection d’un film documentaire sur la guerre de libération et l’animation, en fin de journée, d’une conférence-débat par les moudjahidine de la région d’Aokas.

A Gana.