Les ambassadeurs du Bénin et de l'Unesco hôtes du Musée

Le parc national de Gouraya a eu la visite du Wali Ahmed Maabed au musée microsystème de biodiversité en compagnie de l'ambassadeur du Bénin et de l'ambassadeur de l'Unesco. Les hôtes du musée ont eu à découvrir de visu ce joyau architectural. Par ailleurs, le Parc National du Gouraya a participé à la mise en œuvre de l'approche éco systémique des pêches dans la zone côtière ouest de Béjaïa (FAO CopeMed II), qui a eu lieu mercredi dernier, à l’hôtel "le zéphyr" de Béjaïa. «Dans le cadre du projet pilote CopeMed II, initié en Algérie pour la mise en œuvre de l’Approche Éco systémique des Pêches (AEP), il est prévu dans une première phase, l’organisation de plusieurs réunions de concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin d’établir un diagnostic de la situation et d’identifier les principaux enjeux de la pêche dans un cadre intersectoriel. Ces activités seront mises en œuvre par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture à travers le Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA), avec l’assistance d’un consultant mis à disposition par le projet CopeMed II, en l’occurrence, M. Matthieu Bernardon, expert auprès de la FAO», soulignent les initiateurs du projet. En outre, Cette année la journée nationale de l’arbre est célébrée, selon les responsables du parc national de Gouraya, sous le thème «Une forêt urbaine pour une vie saine». En cette occasion, le Parc national du Gouraya a participé avec la Conservation des Forêts de Béjaïa en présence de la direction de l'agriculture, de la pêche, de la gendarmerie nationale et les Associations de Béjaïa (Assirem de Gouraya , Perle de Bougie, le staff de l'école primaire), à une campagne de plantation d'arbres .

