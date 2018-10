1er novembre, une date, un repère !

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le coup d’envoi des festivités de la célébration du 64ème anniversaire du 1er novembre 1954, qui a marqué le déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, sera donné, aujourd’hui, à 14h.

Les festivités seront entamées par l’organisation, au centre-ville de Béjaïa, d’une grandiose parade à la hauteur de l’évènement, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Le départ de ce défilé «juvénile et sportif» s’effectuera à partir du siège de la wilaya vers la résidence d’hôte de Béjaïa, sise dans l’ancienne ville. Cette parade sera suivie par une cérémonie de remise des clés de logements, tous types confondus, et de décisions d’attribution d’aides financières à l’auto-construction au profit de 1 725 bénéficiaires, au niveau de la salle des Congrès de la wilaya. Dans la soirée, les autorités locales se dirigeront vers le théâtre régional Malek Bouguermouh pour assister à une présentation théâtrale sous le thème «La guerre d’Algérie dans les yeux du monde». Cette œuvre théâtrale met en exergue les moments saillants de la guerre de Libération algérienne, l’une des plus grandes révolutions populaires qu’a connues le 20ème siècle. Vers 23h, les autorités locales et la famille révolutionnaire se rendront à la place du 1er Novembre pour lever l’emblème national et entonner l’hymne national. Les festivités se poursuivront, demain 1er novembre, avec un recueillement au monument du Chahid de Béjaïa pour le dépôt d’une gerbe de fleur à la mémoire des valeureux martyrs de la guerre de Libération nationale. Le SG de wilaya de l’organisation nationale des Moudjahidines (ONM) prononcera une allocution à cette occasion. L’autre fait marquant de cette célébration est l’organisation, au musée du Moudjahid de Béjaïa, d’une exposition de photos sur la guerre de Libération. Sur place, le wali de Béjaïa, Mohamed Maabed, donnera le coup d’envoi à une caravane dédiée à la mémoire et à la prise en charge médicale des Moudjahidines et de leurs ayants droits. Cette caravane se rendra à la daïra de Béni Maouche. Vers 9h30, les autorités locales assisteront, au stade communal de Béni Allouache, au coup d’envoi du marathon des 13 Martyrs. Un évènement sportif populaire, qui revient chaque année à la même date. Par ailleurs, plusieurs édifices et structures publics seront baptisés au nom de martyrs de la région pour préserver leur mémoire de l’oubli. Au chef-lieu de wilaya, il s’agira de baptiser l’unité maritime de la protection civile au nom du martyr Mahboub Salah. Les autorités locales rendront également visite au moudjahid Irbah Abdelkader, au niveau de son domicile, pour lui rendre hommage et s’enquérir de sa situation. Le reste des festivités se déroulera au niveau de la bibliothèque municipale de Béjaïa, dont le hall abritera une exposition de livres sur la Révolution algérienne. Une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux vainqueurs du marathon des 13 martyrs, d’un tournoi inter-quartiers et des athlètes de la wilaya ayant brillé aux jeux africains des jeunes et aux jeux olympiques tenus récemment en Argentine, y sera organisée. En outre, les lauréats du concours de la meilleure entreprise pour jeune et du concours «Novembre de la Liberté», organisé conjointement par la radio Soummam et le Musée du Moudjahid de Béjaïa, seront également récompensés lors de cette cérémonie, ouverte au public.

Boualem S.