Recueillement et inaugurations

C’est aujourd’hui, mercredi, que débuteront les festivités commémorant le 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération dans la wilaya de Bouira. Cette année, le programme officiel tracé par les autorités de wilaya comporte plusieurs inaugurations. Le coup d’envoi sera donné à partir de Haizer où il est prévu la mise en service du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) à partir du système des transferts du barrage Tilesdit, au profit des habitants de la commune de Haizer. Dans la matinée de la même journée, le wali de Bouira Mustapha Limani va procéder à la pose de la première pierre de deux projets portant sur la réalisation d’un lycée et d’un CEM au niveau du nouveau pôle urbain. Dans la soirée, le théâtre régional Amar Laaskri va abriter un gala artistique auquel vont prendre part plusieurs artistes locaux. A 00 heures, le carré des martyrs de la wilaya va abriter une cérémonie solennelle et la levée du drapeau national en présence des autorités civiles, militaires et d’anciens combattants en hommage aux martyrs de la révolution de 54-62. La cérémonie sera marquée par un grand feu d’artifices. Le lendemain, jeudi 1er novembre, une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de la révolution se tiendra au niveau des carrés des martyrs de la wilaya où des gerbes de fleurs seront posées à la mémoire des combattants morts pour l’indépendance du pays. Juste après, le wali va donner le coup d’envoi de la caravane «mémoire et histoire» à laquelle vont participer 1000 enfants de la wilaya. Ces enfants vont participer à une visite guidée du musée du moudjahid de Riadh El Feth. La célébration va se poursuivre avec plusieurs inaugurations au menu. Ainsi, il est prévu l’inauguration d’une cité universitaire de 1500 lits et d’un bloc de 1000 places pédagogiques au niveau du nouveau pôle universitaire. Il sera aussi question de l’inauguration de l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) après agrandissement et réhabilitation. Au quartier Ouhab Slimane de la ville de Bouira, c’est une école primaire qui sera baptisée du nom du chahid «Landri Chaabane». Il est prévu également l’ouverture d’une maison de jeunes qui sera baptisée à cette occasion au nom du moudjahid «Ghani Mohamed Achour». Le programme de célébration sera clôturé par l’ouverture du salon des arts plastiques et des activités des établissements de jeunes. Il est utile de préciser que dans le cadre de la célébration du 1er novembre, il a été procédé en début de cette semaine au lancement d’une opération de réalisation de dix (10) terrains de proximité, à l’inauguration de deux polycliniques, à Guerrouma et Saharidj et au raccordement de pas moins de 402 foyers au gaz naturel à Ain Bessem et Bir Ghbalou.

