Plusieurs activités prévues

La wilaya de Tizi-Ouzou, à l’instar des autres wilayas du pays, célébrera le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale avec au programme des festivités et activités initiées par la wilaya et les différentes directions. Comme à l’accoutumée, la wilaya rassemblera la famille révolutionnaire autour d’un diner, la soirée d’aujourd’hui, avant de rallier le théâtre Kateb Yacine, où se déroulera une soirée dédiée à l’événement. Au menu, chants patriotiques, mise en scène d'une pièce théâtrale "Fatma N'soumeur", projection de films documentaires autour de la révolution et différentes réalisations, poésie, hommage à la famille révolutionnaire avec remise de cadeaux à la famille du Chahid Babouche Saïd. Vers minuit, direction la place de la bougie, vers la stèle des martyrs, où la délégation assistera à la levée des couleurs nationales, dépôt de gerbe de fleurs et lecture de la fatiha à la mémoire des martyrs de la Révolution. S’en suivra des tirs de salves, de tradition à chaque 1e novembre. Pour la journée du 1e Novembre, après dépôt de gerbe de fleurs au cimetière des martyrs à M’douha, Le wali se rendra à Béni-Zemzar où il mettra en service le gaz naturel pour 971 foyers au village Ighil L’mal puis la délégation se rendra à Timizart pour la mise en service du gaz au profit de 1260 foyers au village Abizar. A Ifigha, il est prévu l’inauguration d’une stèle de Chouhada.

