En souvenir de la bataille d’Icheriden

La vallée de la Soummam, qui a payé un lourd tribut contre le colonialisme sauvage français, s'apprête à l’instar des autres régions du pays, à commémorer le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, en se recueillant à la mémoire des martyrs. En effet, les festivités préparées pour l'occasion, conjointement par les différentes autorités locales, la société civile et le mouvement associatif des communes telles que Tazmalt, Boudjellil, Akbou, Ouzellaguen, El Kseur, Ighil Ali, Timezrit pour ne citer que celles-ci, n'ont qu'un seul objectif : marquer d'une pierre blanche cette date historique qui a vu le peuple algérien se soulever comme un seul homme pour bouter hors de nos frontières un colonialisme des plus sanglants ! Ainsi donc, le comité du village Ath Ouamar dans la commune d'Ath Mellikèche, s’attelle à préparer la célébration en sus de l'hommage aux martyrs de la bataille d'Icheriden de 1857. Une panoplie d’activités est prévue pour cela au lieu-dit Tala T'chita pour la journée du 1er novembre prochain, où il y aura le rituel recueillement et l'inauguration d'une stèle en hommage au Chahid Si l’Hadj Ouamar. Dans le même sillage, une visite est prévue au cimetière de la localité, où gisent les sépultures des résistants qui ont participé à la bataille sanglante d'Icheriden en 1857. D'autres activités sont également au programme comme : une conférence, des récitals poétiques, de la chorale et fanfare des scouts. Dans la commune d'Ath Maouche, la célébration du 1er novembre 1954 est aussi au menu avec de nombreuses activités tracées pour l'occasion. Ainsi, l'APC d'Ath Maouche compte marquer cette date-phare de l'histoire de notre pays en étalant les festivités sur deux journées : le mercredi et jeudi prochains. Ainsi, mercredi à partir de 22h00, il est prévu un rassemblement au siège de l'APC, suivi d'une conférence portant sur le thème de la guerre de libération, qui sera présenté par un ancien moudjahid. Des chants patriotiques fuseront également avant de procéder au lever du drapeau national et au recueillement au carré des martyrs. A minuit pile, ce sera le tour de l'incontournable salve de feu qui détonnera au cimetière des Chouhada de la localité. Le lendemain, jeudi, d'autres activités sont aussi prévues comme l'exposition d'anciens articles de presse, de pièces et munitions utilisées par les moudjahidine ainsi que la visite des sites historiques de la région. Pour sa part, la commune de Sidi Aïch ne sera pas en marge de cette date historique, puisque les autorités communales ont tracé tout un programme célébrant ce jour qui a vu tout un peuple bondir comme un seul homme contre le colonialisme français. Ainsi donc, pour la veille du 1er novembre, l'ouverture des festivités sera marquée par un rassemblement devant l'APC, suivi d'un défilé et fanfare des scouts de Sidi Aïch. A minuit, ce sera le tour de l'inévitable rituel du recueillement au carré des martyrs de la ville de Sidi Aïch. Le lendemain, soit le jour coïncidant avec le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, il est prévu un rassemblement des participants, lequel sera suivi d'un départ vers le cimetière des martyrs où une gerbe de fleurs sera déposée à leur mémoire.

Syphax Y.