«L’installation avant la fin de l’année»

Par DDK | Il ya 1 heure

L’installation de l’Académie de la langue amazighe devra intervenir avant la fin de l’année en cours, a indiqué, avant-hier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Promulguée dans le journal officiel n°54 du 5 septembre 2018, cette haute instance scientifique en charge de la langue amazighe, sera, selon le Premier ministre, mise en place d’ici deux mois, et le HCA poursuivra normalement sa mission. «Le HCA joue un rôle important dans la promotion de la langue Amazighe et continuera à accomplir sa mission en coordination avec cette académie», a déclaré Ouyahia. Une déclaration qui écarte une éventuelle dissolution de l’institution que dirige Si El-Hachemi Assad, mise depuis sa création, sous l’autorité du président de la République. La sortie d’avant-hier du Premier ministre s’est voulue surtout une réponse aux mouvements sporadiques de boycott de l’enseignement de Tamazight dans certaines régions arabophones du pays. Un mouvement qui a provoqué des actions similaires contre l’enseignement de l’Arabe dans les lycées et collèges de la Kabylie, mais que d’aucuns réfutent et appellent à ne pas céder à la provocation des parents d’élèves des régions arabophones. Ahmed Ouyahia ne s’est d’ailleurs pas privé d’en faire allusion en marge de l’inauguration du Salon international du livre d’Alger, avant-hier, déplorant le fait que certains tentent de semer la confusion au sujet de cette question. Ouyahia a mis en avant, dans ce sens, les efforts entrepris par le ministère de l'Education nationale qui a élargi l'enseignement de la langue amazighe à travers 30 wilayas du pays. «Tamazight est enseignée dans 30 wilayas et elle le sera dans l’ensemble du territoire national graduellement, suivant le programme arrêté par le ministère de l’Education», a-t-il déclaré. Pour le Premier ministre, la promotion de la langue Amazighe est le fruit «des efforts de l’Etat et du président de la République qui l’a élevée au rang de langue nationale et officielle.» Une décision qui, selon Ouyahia, n’est plus sujette au doute ni à polémiques. Il se veut pour preuve, la multiplication des éditions en Tamazight appelant par la même occasion à «encourager l’édition d’ouvrages» dans cette langue. Il est à rappeler que le texte de loi portant création de l’Académie de la langue Amazighe, promulgué en septembre dernier, régira l’organisation et le fonctionnement de cette institution nationale, à caractère scientifique. Celle-ci est appelée à réunir les conditions nécessaires pour sa promotion. Placée auprès du président de la République, l’Académie sera l’autorité de référence dans la culture, l’enseignement et la promotion de Tamazight dans son intégralité, précise entre autre le texte de loi publié au journal officiel du 5 septembre dernier.

M.A.T