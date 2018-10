Le ministre des Moudjahidine interpellé à l’APN !

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Dans une question orale posée au ministre des Moudjahidine, le député indépendant Braham Bennadji interpelle celui-ci sur le statut du musée d’Ifri. Il dira que la situation des musées du Moudjahid que compte la wilaya, ceux d’Ifri et de Béjaïa en l’occurrence, se caractérise par de nombreuses lacunes. Ces musées revêtent, soulignera-t-il, une importance particulière eu égard au rôle et à la place considérables qu’occupait la wilaya de Béjaïa durant la révolution, elle qui a abrité le Congrès de la Soummam, en plus des nombreuses victoires militaires remportées par les Moudjahidine de l’ALN face à l’armée coloniale, lesquelles figurent parmi les principaux événements qui ont marqué l’histoire de la guerre de libération nationale, ajoute le député. Les problèmes que rencontrent ces 2 musées sont d’ordre matériel et structurel, fera-t-il remarquer. Ils se trouvent actuellement dans un état d’«abandon total», ce qui constitue une véritable atteinte à la valeur historique de ces institutions qui symbolisent les plus importantes étapes de la révolution algérienne. Par exemple, soulignera Bennadji, le musée d’Ifri s’est retrouvé plusieurs mois sans lumière parce que la facture d’électricité n’a pas été payée à temps par le musée de Tizi-Ouzou, duquel il dépend administrativement. Par ailleurs, ces 2 musées sont dans une situation administrative «inadaptée», étant classés annexes rattachées au musée de Tizi-Ouzou. De ce qui précède, le député Braham Bennadji sollicite l’intervention du ministre pour remédier à cette situation et accorder à ces musées un statut juridique «digne de leur importance», qui leur permettra de bénéficier d’une autonomie de gestion et de disposer des moyens nécessaires pour fonctionner dans des conditions satisfaisantes.

A Gana.