Appel à la révision de la carte scolaire

Par DDK | Il ya 57 minutes | 62 lecture(s)

Dans une déclaration signée par son président, le conseil de l’Union des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa (UPEWB) a fait part de son évaluation de la rentrée scolaire qui, selon lui, ne diffère pas des précédentes en matière de dysfonctionnements, regrettant que l’insuffisance des infrastructures scolaires se soit traduite par la surcharge des classes. Cette situation n’est pas près de trouver son épilogue, en raison du gel de nombreux projets et du retard enregistré dans la réalisation de différentes infrastructures, est-il souligné. En plus de ce constat, le conseil tient à déplorer le manque de moyens pédagogiques et les moyens humains, notamment le personnel pour le fonctionnement des cantines scolaires, ce qui entrave le bon déroulement de la scolarité, est-il ajouté. Pour les rédacteurs de la déclaration, les établissements scolaires du primaire sont les plus touchés par ces problèmes récurrents, en plus de la dégradation avancée constatée dans leur grande majorité, dont certains sont à même de représenter un danger certain pour les élèves. Le conseil tient à interpeller les pouvoirs publics et les élus pour une prise en charge réelle de tous les problèmes qu’enregistrent ces établissements, afin de mettre les conditions adéquates de scolarité et de sécurité. Il tient, aussi, à souligner que la révision de la carte scolaire, aujourd’hui, doit être actualisée, en fonction du développement social et des structures d’accompagnement, conformément à la loi d’orientation, en vue d’assurer un répartition équitable du personnel pédagogique et administratif et mettre en place un environnement favorable pour un enseignement de qualité. Concernant le préscolaire, l’UPEWB interpelle le directeur de l’éducation à l’effet de répondre favorablement aux vœux des parents, en garantissant les mêmes droits et l’égalité des chances pour tous.

A Gana.