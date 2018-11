Enfin le dénouement à l’APC !

Par DDK | Il ya 56 minutes | 79 lecture(s)

Le blocage de l’Assemblée communale de Kadiria, qui a duré plus de quatre mois, a pris fin mercredi dernier, suite à la réintégration des sept élus du FLN dans la composante de l’exécutif communal. Ces derniers ont, pour rappel, annoncé leur démission de l’exécutif communal, chapeauté par le maire FLN, au mois de juillet dernier, ce qui a entraîné le blocage officiel de l’Assemblée. Ainsi et après quatre mois de tractations et de pourparlers avec les élus «frondeurs», le maire du FLN a réussi, enfin, à rétablir la même composante de l’exécutif, en réintégrant ces derniers. C’est le maire lui-même qui a annoncé, à travers un communiqué, le dénouement. Il s’est félicité du déblocage de l’APC et a salué l’esprit de sagesse des élus démissionnaires : «Nous avons choisi la date symbolique du premier novembre pour relancer le déblocage de l’Assemblée communale. Nous allons relancer l’ensemble des projets à l’arrêt et les dossiers en attente, si importants pour la population de notre commune, qui a été sérieusement pénalisée par la situation de blocage qui a duré plus de 4 mois», lit-on dans la déclaration en question. Le même responsable s’est également engagé, dans ce même écrit, à établir un nouveau mode de travail, basé sur les principes de collégialité, de transparence et de solidarité. Mercredi dernier, une première réunion de l’Assemblée communale a eu lieu au niveau du siège de la wilaya, au cours de laquelle les élus ont débloqué et adopté plusieurs dossiers importants, restés en suspens depuis le mois de juillet dernier. Il s’agit, notamment, de l’installation de la commission communale de logement, chargée d’étudier les demandes de logements sociaux et d’établir la liste des bénéficiaires, et de la validation des projets pour réhabiliter trois écoles primaires de la commune. Les plans communaux de développement (PCD-2018) ont été également adoptés par les élus.

Oussama K.