Une délégation ministérielle inspecte !

Une délégation du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, à sa tête le secrétaire général et quatre directeurs centraux, s’est rendue, mercredi dernier, dans la wilaya de Béjaïa.

La mission était de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de réalisation de la nouvelle ville, au niveau du site Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir. Cette visite a été effectuée, selon la cellule de communication de la wilaya, à la demande du wali, Mohamed Maabed, en vue d’enlever toutes les contraintes freinant l’avancement de ce projet, qui prévoit la réalisation de pas moins de 16 000 logements, tous types confondus. Lors d’une réunion de travail organisée sur le site, en présence de la délégation ministérielle, du wali et du P/APW, les différents intervenants dans ce chantier, à savoir les directions de l’Urbanisme et de la construction, du logement, l’OPGI, ainsi que les représentants des entreprises réalisatrices, ont exposé les travaux réalisés jusqu’ici et ceux qui restent à concrétiser. «Une séance de travail a été organisée au niveau du nouveau pôle urbain d'Ighzar Ouzarif en présence des directeurs de l'exécutif, qui ont présenté, à tour de rôle, les travaux prévus et envisagés sur le site. Il s’agit de la réalisation de conduites pour l'alimentation en eau portable, le réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que le raccordement des logements au réseau gaz et électricité», a affirmé notre source. Dans son exposé, le directeur de wilaya de l'urbanisme a soulevé le besoin en crédits financiers pour achever l’ensemble des travaux de viabilisation du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif. Si la construction des immeubles avance d’une manière remarquable, la réalisation des VRD connait, quant à elle, un retard considérable à cause du manque de financement et d’autres contraintes d’ordre technique. L’on a rappelé que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a déjà accordé la première tranche d’un montant de 200 milliards de centimes, promise par le ministre Noureddine Bedoui lors de sa visite dans la région, au début de l’année en cours, pour réaliser la viabilisation des réseaux divers (VRD) de ce nouveau pôle urbain. Pour sa part, la délégation ministérielle a assuré les autorités de la wilaya sur la volonté des pouvoirs centraux d’accompagner financièrement la réalisation de tous les travaux des VRD afin de permettre aux bénéficiaires d’emménager dans les plus brefs délais. Dans un autre chapitre, le directeur du logement de Béjaïa a déclaré que la wilaya a bénéficié d’un autre programme de 2 470 logements AADL. Le choix du terrain est en cours, a-t-il affirmé. Concernant le programme des 1 000 logements, type LPA, ce même responsable a annoncé qu’un total de 280 unités ont déjà été lancées dans les communes de Seddouk, Kherrata et Souk El Tenine, alors que 700 autres unités seront lancées en réalisation d’ici la fin de l’année en cours.

B. S.