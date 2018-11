Le projet de la zone industrielle relancé

Par DDK | Il ya 56 minutes | 102 lecture(s)

Dans le but de concrétiser le programme d’aménagement de nouvelles zones industrielles, le gouvernement a procédé à la relance du processus de réalisation de cet important projet, afin de satisfaire au mieux les investisseurs et répondre à la forte demande en matière de foncier industriel. A cet effet, de nouvelles dispositions ont été prises par les pouvoirs publics, concernant le transfert des opérations de réalisation de 43 zones industrielles aux wilayas dépendantes. En exécution de cette décision, l’Aniref a ainsi procédé au transfert des dossiers techniques de 43 zones industrielles aux walis concernés. En outre, l’Aniref est chargée de la poursuite de la réalisation des 7 nouvelles zones industrielles dont les travaux ont connu un début d’exécution, l’Agence a engagé le processus de relance des travaux en procédant à la signature, progressive, des ordres de services (ODS) de reprises des travaux pour les sept zones concernées, à savoir Ksar El Boukhari pour Médéa, Larbaâtache pour Boumerdès, Ouled Bendamou pour Tlemcen, Aïn Oussera pour Djelfa, El Kseur pour Béjaïa, Oued Nechou pour Ghardaia et Sidi Bel Abbès. Dans ce sillage, le projet d'aménagement du nouveau pôle industriel d’El Kseur (Fenaia Ilematen), dont la superficie est de 176 ha, a été présenté, lundi dernier, par le responsable de l'Agence nationale d'investissement (ANIREF) au wali, M. Maabed Ahmed. Sur site, «le directeur de l'industrie de la wilaya a été instruit afin de recenser tout les besoins exprimés par le responsable de l'ANIREF en matière d'AEP, gaz, fibre optique», a précisé la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Ce pôle industriel, situé a proximité de la RN26 et de la voie ferrée, est un site de 176 hectares, localisé dans la commune d’El Kseur, (912 577 habitants), distant de 24 km du chef-lieu de wilaya, à 24 km du port de Béjaïa et 30 km de l’aéroport. Mis à l’arrêt durant une période de près de sept mois, suite à la décision de son gel par les pouvoirs publics, le chantier de ce pôle industriel a repris au mois de janvier 2018. Le parc pourra accueillir environ 74 unités industrielles, apprend-on, une usine de peinture, la transformation du bois, les TIC, l’industrie agroalimentaire et des manufactures dans la chimie, la mécanique et autre textile. Plusieurs activités, touchant des secteurs divers, seront ainsi créées et engrangera des dizaines de milliers de postes d’emploi directs et indirects.



Le parc industriel de Boudjelil en stand-by



Si la zone industrielle de Beni-Mansour, dans la commune de Boudjellil, ne figure pas parmi les sept zones à relancer à travers le territoire national, le parc industriel de Boudjellil figure sur les fiches techniques des nouvelles zones industrielles de L'ANIREF. Le site s’étale sur 175 hectares, dans la commune de Boudjellil (912 577 habitants), à 75 km du chef-lieu de wilaya, 75 km du port de Béjaia et 70 km de l’aéroport, à proximité de l’autoroute Est - Ouest, des RN 05 et 26. Au mois de juillet dernier, le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, interpellé à l'APN, a répondu en déclarant que dans le cadre de la nouvelle dynamique de l’investissement productif, le programme national a prévu deux zones industrielles, l’une à Akbou sur 37 hectares et l’autre de 114 hectares à Béjaïa. Deux importantes zones industrielles seront implantées à El Kseur et Béni Mansour, d’une superficie globale de 350 hectares. Cette dernière a fait l’objet en 2011 d’un bornage entrepris dans toute la région par les services du cadastre, en vue d’identifier les propriétaires terriens dans l’optique de leur expropriation et de leur indemnisation, conformément au décret exécutif du 20 avril 2012 portant expropriation des terres pour utilité publique. Sa viabilisation a été réalisée courant de l’année 2013 et sa réalisation juste après». Il s’agit de l’installation du gaz de ville, du réseau d’AEP, de l’électricité et de l’ouverture de pistes. La création de cette zone industrielle à Beni-Mansour suscitera l’engouement des opérateurs économiques, qui n’attendent que le feu vert pour venir s’installer. Notre source affirme qu'à son annonce, environ 53 promoteurs se sont inscrits.

Rachid Z.