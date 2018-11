Ouverture d'un parking à étages

Par DDK | Il ya 56 minutes | 86 lecture(s)

L’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) vient d'annoncer via un communiqué, qu’un parking à étages, au niveau du bloc extérieur de la toute nouvelle gare maritime, est mis à la disposition du grand public. Ce parking qui s’étend sur sept niveaux, est ouvert 7 jours sur 7 durant toute l’année. Il est également doté d’un système de gestion automatique des entrées et des sorties. Ainsi, 180 places sont d’ores et déjà mises à la disposition du public, de 6h00 du matin à 2h00 du matin et ce, tous les jours. Dans son communiqué, l’entreprise portuaire de Béjaïa précisera, en outre, que des places de parking sont mises à la disposition des personnes handicapées. Pour rappel, l’inauguration de la nouvelle gare maritime de Béjaïa a eu lieu jeudi 21 juin 2018, avec l’accostage au port du premier car-ferry de la saison estivale, Le méditerranéen de la Compagnie Française «Corsica linéa», à bord du quel ont voyagé plus d’une centaine de passagers et transportant une soixantaine de véhicules. Un équipement d’escale complet, est conçu pour accueillir à pleine capacité un million de voyageurs et 100.000 véhicules par an, et entend offrir les meilleurs standards mondiaux en termes de fiabilité et de qualité de service, autant pour les passagers que les personnels opérant sur le site. Pour la rentabilisation de cette nouvelle gare maritime, des discussions sont engagées avec plusieurs opérateurs internationaux pour l’ouverture de nouvelles lignes directes en Méditerranée. La nouvelle gare maritime est répartie sur deux sites, l’un à l’intérieur du port et l’autre en zone extra-portuaire, sur une superficie de l’ordre de 30.000 M² et s’élevant sur trois niveaux, reliés les uns aux autres par des passerelles vitrées.

R. Z.