Inondations, éboulements et Routes bloquées

Des pluies soutenues, parfois sous forme d'averses, continuent d'affecter plusieurs wilayas côtières et proche-côtières du Centre et de l'Est du pays. Les wilayas de Boumerdes Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaïa, Jijel, Mila, Bordj Bou Arreridj et Sétif sont les plus touchées avec des cumuls qui atteignent ou dépassent localement les 30 mm. Plusieurs routes ont été submergées d'eau et coupées à la circulation. Des inondations importantes et parfois des éboulements de terre ont sérieusement affecté la circulation routière particulièrement dans la wilaya de Tizi-Ouzou ou toutes les villes ont été touchées à l'image du chef lieu de wilaya, Tikobaïn, Larbaa N'Ath Irathen, Tadmaït, Tigzirt, Fréha,... La route Alger - Tizi-Ouzou a été carrément coupée à toute circulation depuis le début d'après midi suite aux crues d'eau enregistrées à certains niveaux comme à Thenia ou encore à Draa Ben khedda. Le niveau d'eau dépasse largement parfois les 60 cm, ce qui rend tout déplacement en voiture impossible. Plusieurs familles qui devaient rentrer sur la capitale ont du se rabattre sur les hôtel de la ville de Tizi-Ouzou pour passer la nuit. Il faut dire que le bouchon s'allongeait de la sortie de Draâ Ben Khedda jusqu'à Thenia dans le sens Tizi-Ouzou - Alger.

R. B.