L’APC opte pour un EPIC communal

Après moult tâtonnements et tergiversations dans sa recherche d’une solution définitive au problème épineux de l’insalubrité et du manque d’hygiène, l’APC de Béjaïa a décidé de mettre le paquet, en optant pour la création d’un EPIC communal.

Une enveloppe financière conséquente a été votée, dernièrement, par l’APC de Béjaïa pour mettre fin définitivement à la gestion aléatoire et hasardeuse des déchets ménagers, a annoncé, R. Mansouri, vice-président chargé de la gestion des déchets, des espaces verts et de la protection de l’environnement. «Notre assemblée vient de voter un budget de plus de 25 milliards de centimes pour s’occuper de l’hygiène de notre commune. L’APC de Béjaïa a approuvé dans ce sillage la création d’un EPIC communal, dont les statuts ont été rédigés», a affirmé cet élu. Avec la récupération des 70 milliards de centimes qu’elle avait dégagé de son budget pour financier l’EPIC de wilaya, lequel projet est tombé à l’eau, l’APC de Béjaïa ne sera pas à court d’argent pour mener à bien le lancement de son EPIC. Celui-ci, selon le même élu, aura une double mission. Il s’occupera à la fois de la gestion des espaces verts et de la collecte des ordures ménagères. Des moyens matériaux colossaux seront acquis dans le cadre de la création de cet EPIC, a-t-on souligné. Il sera procédé principalement à l’acquisition de 3 000 bacs à ordures et 1 500 autres bacs urbains, ainsi que des balayeuses. En outre, un parc communal dédié au nettoiement sera aménagé au niveau du quartier «Quatre Chemins». L’APC de Béjaïa a également consacré un budget avoisinant les huit milliards de centimes pour l’achat de bennes tasseuses, qui s’ajouteront aux 40 camions bennes-tasseuses déjà achetés. Par ailleurs, M. Mansouri a déclaré que l’APC de Béjaïa ne se contentera pas seulement de la collecte des déchets ménagers, mais investira dans leur revalorisation. Il informera à juste titre que des opérateurs franco-algériens sont attendus à Béjaïa le 11 novembre prochain pour étudier avec l’exécutif communal cette question, et trouver les solutions à mettre en œuvre pour la prise en charge du recyclage et la mise en valeur des déchets collectés. Toutefois, l’entrée en service de cet EPIC communal est subordonnée, prévient-on, à l’ouverture du centre d’enfouissement technique (CET) de Sidi Boudrahem, dont la fermeture a été ordonnée par la ministre de l’Environnement, sous la pression des habitants de la commune d’Oued Ghir, arguant sa non-conformité aux normes requises.

B. S.