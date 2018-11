Les patriotes et GLD se réorganisent

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Les patriotes de la région, regroupant deux daïras, à savoir Beni-Yenni et Aïn El Hammam, se sont réunis, vendredi dernier en fin d’après-midi, au chef-lieu de la commune de Yattafen. Le but de la rencontre était de s’organiser et s’affilier à l’ONDDP (Organisation Nationale de Défense des Droits des Patriotes). Ils étaient près d’une soixantaine à répondre à l’appel émis par les délégués s’étant déjà affiliés à cette organisation. La réunion qui s’est tenue dans un café, a été l’occasion aux représentants d’expliquer, plus ou moins, aux nouveaux venus, le rôle de cette organisation. En effet, pour beaucoup de présents à cette rencontre, «Les pouvoirs publics ont toujours affichés à notre encontre un laisser-aller total et un mépris affiché à nous, qui avons sauvé la nation de l’hydre islamiste», disent-ils. Comme à chaque fois où ils ont l’occasion de se réunir, «un espoir nait». Ces hommes, regrettent le deux poids deux mesures appliqué par l’état, à savoir que certains ont été considérés alors que d’autres ont été laissés pour compte. Comme certains des présents ont aussi soulevé qu’«il est aussi désolant de voir qu’à l’approche d’une échéance électorale, ces associations de défense des patriotes prennent ou reprennent du service, à qui se fier maintenant, nous avons été berné déjà par des soit disant associations de défense des patriotes». Plusieurs des présents ont chacun à leur tour émis un avis, ou une façon de s’organiser. De même qu’ils ont tenu à connaitre qui sont les responsables que ce soit à l’échelle wilayal ou national de cette association. Après un débat fructueux, les patriotes et GLD des villages présents à cette réunion, ont désigné deux représentants par village. Comme la consigne a été donnée à ces représentants de continuer dans la sensibilisation afin de faire adhérer le maximum de leurs collègues de combat, pour faire aboutir leurs revendications. Signalons qu’à cette réunion, il y avait les communes d’Akbil, Yattafen, Iboudraren et Aïn El Hammam qui étaient représentées.

M. A. B.