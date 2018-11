Les premières neiges attirent déjà les foules

Par DDK | Il ya 1 heure | 223 lecture(s)

Les festivités du 1er novembre auront été célébrées avec faste aux quatre coins de la wilaya de Bouira et même dans les endroits où l’on ne s’y attendait pas forcément, comme la station climatique de Tikjda.

En effet, tout le long de la matinée de jeudi dernier, des chants patriotiques emplissaient la station et l’ensemble du personnel du CNSLT a observé une minute de silence avec la levée des couleurs au son de l’hymne national. Des touristes, dont des étrangers, ont tenu à assister à cet hommage rendu aux héros de Novembre. Sur la RN33, menant vers la station climatique de Tikjda, et malgré un léger brouillard, la circulation était dense jeudi matin. Les bas-côtés de la route étaient noirs de visiteurs, venus de Bouira et d’autres wilayas, notamment d’Alger. Avant d’arriver à destination, ils effectuaient des haltes en de nombreux endroits, à la recherche, qui de champignons, qui de glands, d’arbouse, de fraises sauvages et de mûres, très abondants dans la région. Aux abords de la station, de nombreux véhicules sont stationnés et les passagers profitaient du spectacle que leur offraient les singes, en cette matinée où le soleil peinait à percer les nuages. De nombreuses familles en profitaient pour faire des photos souvenirs avec leurs enfants, qui pour certains découvraient Tikjda pour la première fois. C’est le cas de Hamid, un Algérois venu en compagnie de ses enfants faire une halte avant de rejoindre le village de ses parents à Bahalil. Il nous dira son bonheur de se retrouver là avec ses enfants, surtout avec l’accueil que leur a réservé un singe qui s’est carrément invité à l’intérieur de leur véhicule. Une certaine frayeur les submergea, notamment les enfants, qui se sont extirpés de la voiture à la vitesse de l’éclair, mais plus de peur que de mal.



Des personnalités se mêlent aux touristes lambda

Le parking du CNSLT est déjà complet à 11h à peine. De nouveaux parkings ont d’ailleurs été récemment aménagés aux alentours immédiats du centre accueillent les estivants. Ce fut un véritable chassé-croisé entre les visiteurs qui arrivaient chargés de cabas et valises, alors que d’autres repartaient de l’hôtel, «avec un pincement au cœur de devoir quitter les cimes déjà enneigées du Djurdjura», nous confieront-ils. L’affichage de la température sur le panneau électronique devant la cafétéria et le restaurant du CNSLT indiquait 7°. La route menant à l’hôtel est bondée de visiteurs et de touristes, dont des Français et des Asiatiques. Parmi eux, des personnalités de la diplomatie algérienne, à l’image de cet ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement de feu Rédha Malek ou encore des éléments du corps diplomatique algérien à l’étranger venus passer un moment de détente en famille sur les hauteurs du Djurdjura.



Les neiges précoces augurent une bonne saison hivernale

Pour le directeur général du CNSLT, M Meziani Smail, les premières neiges présagent d’une belle saison hivernale. «C’est un bon signe, il y a très longtemps que nous n’avons pas eu de neige au mois d’octobre. Généralement, les flocons ne commencent à tomber qu’à partir de fin novembre», indiquera M. Meziani qui s’affairait aux préparatifs de la saison hivernale dont le coup d’envoi sera donné le 15 novembre. Et pour cette occasion, une multitude d’activités seront proposées, dont l’initiation aux sports de montagne. «En été, ce sont l’escalade et les randonnées qui sont prisées. Mais en hiver, ce sont plutôt les sports de glisse, tel le ski. Pour cette année, nous avons un nouveau produit, il s’agit des raquettes pour la neige. Un nouvel équipement au profit des clients qui pourront ainsi se déplacer facilement sur la poudreuse. Le 15 novembre, nous lancerons donc la saison hivernale avec un programme riche, dont une soirée pour le lancement des sports d’hiver avec la présence d’invités de marque. A partir de cette date, nous mettrons à la disposition des clients des paires de ski et des raquettes. Et ces neiges précoces présagent de beaucoup de joie pour les visiteurs et amateurs de la poudreuse», estime le directeur du CNSLT. En matière d’infrastructures, plusieurs nouvelles places d’hébergement seront prochainement disponibles avec la réhabilitation de l’auberge qui sera rouverte le 15 novembre. Une auberge qui sera destinée, en priorité, aux jeunes, pour qu’ils puissent venir découvrir le site de Tikjda ainsi que les activités de sports de montagne et de glisse. Selon M Meziani, les prix seront très abordables. «L’auberge proposera 50 lits ainsi que 80 couverts. Ce ne sera pas cher. Il y aura plusieurs options à la portée de toutes les bourses pour les sportifs, pour les familles et pour les jeunes. Je signale également que nous avons également renforcé le service animation en moyens humains, pour pouvoir encadrer la clientèle. Je vous assure que tout est fin prêt pour accueillir les touristes pour cette saison hivernale. Tout le monde est le bienvenu et l’équipe du CNSLT est prête à accueillir les visiteurs, en mettant en œuvre toutes ses compétences pour leur garantir un séjour idéal sur le site», précisera M. Meziani.



Des Tunisiens découvrent Tikjda

Avec les premières neiges enregistrées, le CNSLT accueille également des touristes étrangers, visiblement subjugués par le site et la nature. Interrogé sur cette affluence plutôt précoce, M Meziani indique que ce sont-là les fruits d’un travail organisé par son équipe lors du Salon International du Tourisme et des Voyages (SITEV). «Effectivement, vous pouvez le constater, il y a beaucoup d’étrangers qui viennent au niveau de la station climatique de Tikjda. Parmi ces étrangers des Français, des Palestiniens et des Tunisiens qui sauront maintenant qu’en Algérie il y de la neige même en octobre. Habituellement, ce sont les Algériens qui font du tourisme en Tunisie, mais là, force est de constater que c’est le contraire. Ceci dit, tout un travail a été fait pour attirer les touristes étrangers, avec notamment le travail effectué par le CNSLT au niveau du Salon International du Tourisme et des Voyages qui s’est tenu à Alger du 17 au 20 octobre dernier. Notre équipe s’est illustrée lors de ce salon en réalisant le challenge de renverser la vapeur en notre faveur face à nos voisins tunisiens. Le résultat est visible en à peine 10 jours. Nous avons reçu beaucoup de monde au niveau de notre stand et l’information a très bien circulé, la preuve en est les groupes de Tunisiens qui se succèdent actuellement au niveau de Tikjda ainsi que d’autres étrangers. L’engouement à l’international pour la destination Tikjda et en constante évolution», se félicite le directeur général du CNSLT.



«Les capacités d’accueil passeront prochainement à 800 lits»

Les ambitions du CNSLT d’accueillir de plus en plus de clients est en phase de se concrétiser, nous apprend M. Meziani, qui affirme que plusieurs nouveautés vont permettre prochainement de doubler les capacités d’accueil. «Concernant les nouveautés en matière d’infrastructures, je vous annonce que les travaux de réhabilitation du chalet du CAF sont en voie d’achèvement. Nous sommes à la phase finale avec un taux de réalisation de près de 95%. Les dernières retouches pour accroitre l’hébergement avec une nouvelle literie et autres équipements sont en cours. Nous comptons l’ouvrir incessamment et ce sera un chalet dans les normes. N’oublions pas que la réalisation de la piscine lors de la saison estivale passée a donnée d’excellents résultats en matière de hausse de fréquentation et satisfaction de la clientèle», se réjouit le directeur du CNSLT. Pour les sportifs, également, les travaux de modernisation entamés verront prochainement leur achèvement : «Le stade de football aux normes de la FIFA, avec une grande salle de musculation en sous-terrain, sera bientôt réceptionné. Cette infrastructure va donner beaucoup de joie aux clubs, parce que la plupart d’entre eux se rendent en Tunisie, au Maroc et même en Ethiopie pour s’entraîner et faire des préparations physiques en haute altitude. Donc, à partir de juin prochain, le CNSLT aura ce terrain. Pour que le centre dispose d’une couverture sanitaire adéquate, nous allons réceptionner en même temps le centre médico-sportif. De même pour un autre hôtel de 200 lits qui sera également réceptionné au cours de la même période. Actuellement, nous disposons d’une capacité d’accueil de 420 lits opérationnels et d’ici le mois de juin prochain, ces capacités vont doubler. Avec ces infrastructures qui seront réceptionnées, nous aurons 800 lits. Ce qui permettra au CNSLT de s’inscrire au niveau d’une station climatique de haut standing avec des offres multiples et variées pour une clientèle diverse. On ne parlera plus de centre, mais d’un complexe digne de ce nom et on pourra dire que ce sera un beau petit village de haute montagne.

Hafidh Bessaoudi