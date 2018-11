La Kabylie constate les dégâts !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 134 lecture(s)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières 48 heures sur la wilaya de Tizi-Ouzou ont provoqué panique, perturbation du trafic routier, inondations et beaucoup de dégâts.

L’hiver s’annonce d’ores et déjà rude. A Tizi-Ouzou, le tempo est donné par les premières pluies qui se sont abattues ces dernières heures. Il a fallu juste quelques heures de précipitations pour constater de grands dégâts au niveau des villages, des quartiers et des villes. Plusieurs automobilistes ont été pris au piège après le cumul des eaux sur les routes nationales et chemins de wilaya, visiblement réalisés sans tenir compte de la moindre norme. C’est le cas dans la localité de Tademaït où les usagers de la route ont été pris par une panique générale, surtout à la tombée de la nuit. Ils sont restés plusieurs heures bloqués sur place sans pouvoir rallier leurs destinations. Les RN12, RN71 et 72 sont devenues impraticables en l’espace de quelques temps avant qu’elles ne soient fermées complètement sur certains axes, comme Tademaït, Makouda et Aghribs. Il y a lieu aussi de signaler, que l’axe reliant Alger à Béjaïa via Tizi Ouzou a été sérieusement affecté. La RN 12 a été complètement fermée à la circulation. Le trafic ferroviaire n’a pas été non plus épargné. Les usagers du train Alger - Tizi Ouzou se sont arrêtés à Bordj Menail. Le train n’a pu poursuivre son chemin en raison de l’inondation qui a touché la voie ferrée et les tunels. Encore tard dans la nuit d’avant-hier, les passagers étaient coincés sur place, ce qui a provoqué un état d’alerte et de panique chez ces derniers. Même situation aux quais de la gare à Tizi-Ouzou où une foule nombreuse attendait l’arrivée qui son fils, qui sa fille,… en provenance d’Alger. A travers le chef-lieu de Tizi-Ouzou, plusieurs quartiers ont été inondés, à Oued Falli, au lotissement Hamoutène, et Oued Aissi notamment. A Tigzirt, Azeffoun, Azazga et Fréha, le trafic restait jusqu’à hier toujours perturbé malgré les efforts des services concernés qui sont intervenus pour rouvrir quelques axes fermés, et opérer des travaux. Les régions de Fréha, Makouda, Tigzirt, Draa Ben Khedda, Azazga et Tizi- Ouzou ont toutes connu des inondations. Des habitations ont été infiltrées par les eaux de pluies. Une grande batisse a été même arrachée et inclinée dans la région de Ouaguenoun. Les images et vidéo de la catastrophe ainsi que les appels à mobilisation ont envahi le net et les réseaux sociaux. Les localités concernées se sont mobilisées, que ce soit du coté des citoyens ou des APC, qui ont créé des cellules de veille pour le suivi de la situation.

Routes fermées, villes et maisons inondées, murs et clôtures arrachés…

La protection civile, dans une intervention de son chargé de communication, fait part de la mobilisation de toutes ses troupes et moyens pour gérer la situation et venir en aide aux citoyens. 80 interventions pour la seule journée d’avant-hier fait-t-on savoir. La majorité des interventions sont liées à des infiltrations d'eau dans plusieurs maisons et magasins à travers plusieurs localités et les cumuls d'eau dans plusieurs routes et quartiers. Les localités les plus touchées, selon ce même bilan, sont Tigzirt, Tadmaït, Draa Ben Khedda, Ouaguenoun, Draa El Mizan, Azeffoun, Azazga, Fréha, et Tizi-Ouzou. Les pompiers, ont fait savoir que plusieurs opérations d'épuisement d'eau ont étés effectués, utilisant des motopompes et engins dans des maisons et des magasins. Ils sont intervenus aussi, pour trois cas d’effondrement de murs de clôture de maisons à Djebla à Ouaguenoun et deux murs de maisons à Laazib et Tigzirt suite à la crue de l’oued. A la cité 50 logts d’Ouacifs, un mur de soutènement s’est effondré, ce qui a également nécessité l’intervention de la protection civile qui a fait savoir également que plusieurs voitures coincés dans des marres d’eaux ont été dégagées, ainsi que le sauvetage de trois personnes à Tadmaït et quatre autres à Tizi Gheniff. Dans la région d’Azeffoun, à Issoumathene, une famille complète, composée de 12 personnes a été secourue suite à l’inondation causée par le déversement de l’eau de l’Oued en crue sur leur maison. La protection civile, signale par ailleurs la réouverture, hier, de la RN12 (Alger – Tizi) qui était fermée à la circulation avant-hier. Signalons néanmoins la fermeture qui dure pour la RN72 à Attouche vers Tigzirt ainsi que la route de Stita vers Tigzirt.

Le plan ORSEC déclenché

Suite à la situation qui a prévalu dans la wilaya, le wali Abdelhakim Chater a réuni hier-matin son exécutif, informe-t-on dans un communiqué, pour «une réunion d’évaluation de la situation induite par les fortes chutes de pluies». «Le wali a demandé à l’ensemble des responsables de rester mobilisés et a ordonné la prise en charge immédiate des points noirs relevés», fait-t-on savoir. Il a également «demandé aux responsables de tous les secteurs de déclencher systématiquement le plan ORSEC dès la réception d’un BMS émis par les services de la météo», ajoute-t-on. Par ailleurs, «des contrôles réguliers seront entrepris à travers la wilaya durant la saison hivernale afin de prévenir les risques que provoqueraient les intempéries», affirme-t-on encore dans le communiqué diffusé sur la page officielle de la wilaya. Dans une autre communication, la wilaya a fait savoir que la wilaya a enregistré, durant les dernières 48 heures, 76 mm de Pluie. Cette situation, signale le communiqué «a provoqué particulièrement, la fermeture, durant plusieurs heures, de l’axe autoroutier Tizi-Ouzou - Alger (RN12), à hauteur de la localité de Tademaït». Face à cette situation, les autorités de la wilaya «ont pris, en urgence, quelques dispositions et mesures nécessaires pour secourir les citoyens bloqués». Ces citoyens, informe-t-on, ont été « hébergés dans plusieurs structures». «90 familles ont été transférées de la gare de Bouhinoune ; Kaf-naadja vers des lieux d’hébergement (auberge de jeunes et CFPA de Tala-Allam, Internat du lycée Rabah Stambouli) », explique-t-on. Il s’agit notamment des «voyageurs de passage». Une femme SDF a bénéficié d’une prise en charge dans une structure des services de l’action sociale». L’APW de Tizi-Ouzou, pour sa part, face à la situation, a annoncé la création d’une «cellule de suivi afin de recenser les dégâts et prêter aide et assistance aux personnes et communes touchées». Dans un communiqué diffusé sur sa page officielle, l’institution élu à réagi : «Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le centre du pays ont causé des glissements de terrains, des affaissements, des coupures de routes et des inondations dans plusieurs localités de notre wilaya». Face à cette situation, l’APW de Tizi-Ouzou «annonce la mise en place d’une Cellule de suivi», souligne-t-on. «L'APW de Tizi-Ouzou a déjà inscrit lors de sa session ordinaire, des 26 et 27 septembre 2018, un point sur les mesures préventives concernant la saison hivernale, et dans laquelle les différentes directions de la Wilaya ont été interpellées sur leurs actions préventives concernant les risques des intempéries et l'organisation des secours», rappelle-t-on.

Kamela Haddoum