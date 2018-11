Le dernier jour consacré aux travaux publics

Par DDK | Il ya 29 minutes | 3 lecture(s)

Les travaux de la troisième session de l’APW se sont poursuivis, hier, au niveau du siège de la wilaya. Après les dossiers de l’éducation et du budget de la wilaya, les élus ont débattu, hier matin, le rapport établi par la commission de l’APW des travaux publics. Après l’exposé de ladite commission et le rapport de la direction des travaux publics, concernant les projets retenus pour la réhabilitation d’une partie du réseau routier ainsi que pour l’ouverture de nouvelles routes à travers plusieurs localités de la wilaya, les élus ont axé leurs interventions sur l’état du réseau routier de la wilaya, de l’autoroute Est-Ouest et sur certains cas d’inondations et glissements de terrains, enregistrés récemment au niveau du village Ighrem (commune d’Ahnif) et dans la région de Lakhdaria. D’autres contraintes et dégradations ont été soulevées par les élus, unanimes à qualifier l’état du réseau routier de la wilaya de «catastrophique». «Des cas d’urgence, qui nécessitent une prise en charge rapide», a déclaré Dr Hamid Chachoua, élu FFS. L’intervenant a ouvertement réclamé une totale réhabilitation de la RN 05, notamment le tronçon traversant l’Est de la wilaya de Bouira : «C’est est un point noir. La population ne cesse de réclamer la réalisation de travaux d’évitement et de confortement sur cette route, car des inondations sont souvent enregistrées», a affirmé l’élu du FFS, qui plaidera également pour un programme de réhabilitation pour l’ensemble des routes et chemins de montagnes de la wilaya, notamment au niveau des daïras de Haizer, M’Chedallah et Bechloul. M. Derraj Saïd, également élu sur la liste du FFS, s’est interrogé sur la mise en service des pèses-essieux, acquis par la DTP de Bouira, depuis plusieurs années, grâce au fonds de wilaya. Le même élu a également transmis la doléance des habitants du village Rass-Bouira, relevant de la commune de Bouira, pour la réalisation d’un chemin qui reliera leur localité à la RN 05. Mme Khitousse, élue du même parti, a quant à elle réclamé la mise en place d’un plan de réhabilitation pour les routes du chef-lieu de wilaya. De son côté, l’élu du TAJ, M. Djemal Karmi, a insisté sur l’urgence d’acquérir un chasse-neige au profit des daïras du Sud de la wilaya, qui sont, dira-t-il, isolées à chaque épisode neigeux. Les élus du RCD ont, pour leur part, réclamé l’accélération des travaux de remise en état de l’autoroute Est-Ouest, ainsi que la réhabilitation de la RN 05 entre Bouira et la commune d’Aomar, en plus de la RN 25 reliant la wilaya de Bouira à celle de Tizi-Ouzou, en passant par les communes de Kadiria et Draâ El-Mizan. En fin de journée, les élus devaient débattre du dossier de la solidarité pour la rentrée scolaire et de points dédiés aux divers.

Oussama K.