Rencontre pour l’investissement «inopérant»

Par S. Ait Hamouda

On reprend et on recommence, ce qu’ont fait tous les walis, à l’orée de leur installation. On réunit les promoteurs, on s’inquiète de leurs soucis, on se montre disponible et puis plus rien. Circulez, y a rien à voir ! Ceux qui veulent, soi-disant, investir, pour une raison ou une autre, n’investissent pas et laissent le terrain obtenu en friche, dans l’attente d’une aubaine, peut-être, divine. Il n’y a pas à se tortiller, à se perdre en conjonctures et à s’interroger sur le pourquoi du comment. Ayant obtenu un terrain, dans une région ingrate, accidentée et vallonnée, il n’investit pas, n’installe rien. Pour des raisons que nul ne comprend, ni à l’amont, ni à l’aval, récalcitrant aux vœux de l’Etat de voir le pays se développer. Il se peut qu’il s’agisse de faire commerce ou garder ‘’le terrain’’ pour la soif. Il n’y a ni eau, ni électricité, ni gaz, ni aucun autre moyen pour installer son usine dans les meilleures conditions possibles. Qu’à cela ne tienne, les promoteurs font la queue pour obtenir un lot consacré à l’investissement et après, patatras ! Il n’y a plus à miser sur la promotion, tant qu’il y va du suprême indicateur qui apprend que la wilaya est propice ou non aux affaires. Que l’on prenne par n’importe quel bout l’histoire des promotions de la petite ou la grande entreprise, au lieu de traficoter des détails qui ne riment à rien, à fortiori quand la volonté est absente, il n’est pas utile de chercher à placer le moindre sou pour faire semblant d’investir. La rareté du foncier, c’est connu en Kabylie, région montagneuse et où la plaine est une chose introuvable, dégoter un bout de terrain fait partie des aubaines auxquelles il faut ajouter la chance. Espérons que cette dernière rencontre du wali avec les promoteurs industriels ne sera pas comme les précédentes, il n’y aura pas des promesses en l’air, d’un côté comme de l’autre, que ceux qui ont eu le pot d’obtenir un terrain pour investir, investissent vraiment.

