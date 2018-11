Poutine sans peur et sans reproche

Par DDK | Il ya 12 minutes | 18 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Tout le monde parle de Poutine, mais personne ne connait ses capacités de réaction. Il ne s’emporte pas au quart de tour, mais se comporte en politique quelles que soient les circonstances. Ce qui revient à dire que les manœuvres de grande ampleur engagées par la Russie et la Chine communément devront en principe régler certains problèmes que vie le monde où nous sommes, du reste l’État d’Israël qui cherche noise à la Syrie doit se tenir convenablement, faute de libérer les démons de la Géhenne. Cependant, Poutine ne craint pas Trump, et c’est pourquoi le cow-boy de la Maison Blanche a beau gueulé tout son saoul, il ne mettra jamais le grand pays de l’Est à genoux. Comme Macron qui lance à tord et à travers des menaces contre ce pays, ne pourra solutionner les problèmes de l’Afrique, ni accaparer à lui tout seul ce continent. Il va sans dire que notre fournisseur principal en armement ne se désarme pas à ce point pour faire plaisir à cette ex-force coloniale. La ligne rouge qu’est l’Algérie, en tant qu’allié traditionnel, ne peut, de quelque manière que ce soit, être victime d’un conflit susurré par les puissances occidentales, avec les USA comme chef d’orchestre du chaos. Là il faudrait comprendre que la puissance d’un pays ne se mesure pas seulement à l’aune de son potentiel militaire, mais aussi à son peuple et sa force de défendre l’intégrité de son pays. Ce qui veut dire qu’entre la défense et la protection des frontières de son territoire, il y a des moments où plus rien ne compte que la souveraineté de ce dernier. Notre Algérie est protégée par son armée et son peuple, sa jeunesse et ses alliés, la Russie en tête. Cela ne veut strictement rien dire, au demeurant, si la stratégie, la tactique, la diplomatie ne se font pas selon une norme quasi universelle qui semble faire l’unanimité chez les pays qui se respectent. La démarche qui nous intéresse est fondée sur le respect mutuel et surtout ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un quelconque pays. Cela reste la condition sine qua non pour toute relation.

S. A. H.