Les élus du RCD tirent sur l’exécutif

Par DDK | Il ya 12 minutes | 17 lecture(s)

Portés à la tête de l’APC de Béni-Zmenzer à la faveur des dernières élections locales, le P/APC de cette localité ainsi que son exécutif sont montrés du doigt par les élus du RCD qui «dénoncent l’immobilisme et l’inertie totale de l’APC qui se répercute négativement sur le quotidien de nos citoyens», pour reprendre leurs dires. Les élus du RCD exhibent une déclaration diffusée il y a de cela deux mois par le conseil communal du RCD d’Ath Zmenzer, tout en précisant que «les choses sont toujours dans la même situation. Hormis quelques replâtrages opérés sur le chemin de wilaya, tous les autres points énumérés sont toujours à l’état que nous avons décrit dans le document», soutiennent-ils. «La non entame de la réalisation du bureau de poste, le rationnement des cantines scolaires, le mauvais état du chemin de wilaya, la mauvaise gestion du dossier de l’habitat rural, l’anarchie au niveau du chef-lieu communal, la non distribution des logements acquis dans le cadre de la résorption de l’habitat rural, la mauvaise organisation des services de l’APC», sont autant de points cités par les élus du RCD pour illustrer le bien fondé de leur acte. «Le projet de bureau de poste que nous avons arraché lors de notre mandat n’est pas encore entamé. C’est le chef de daïra qui a ordonné à cet exécutif de renvoyer l’entreprise, alors qu’elle était sur place pour entamer les travaux», soutiennent-ils, accusant ainsi le maire et son équipe de n’obéir qu’à l’administration, «plutôt que de tenir ses promesses électorales», ajoutent-ils. Aussi, «répartir quatre poulets et demi sur 150 élèves relèvent de l’irresponsabilité, alors sous notre mandature, des subventions conséquentes étaient allouées aux cantines scolaires. Le chemin de wilaya est complètement abandonné, la remise en état n’est pas faite après les travaux de réalisation de la conduite d’eau. En ces périodes pluvieuses, la route sera impossible à pratiquer. L’habitat rural est géré dans le modèle clientéliste. Des dossiers anciens dument entérinés sont annulés et remplacés par d’autres nouveaux sur des bases douteuses. Le chef-lieu est squatté alors qu’à notre sortie, nous avons laissé un espace aménagé pour les commerçants afin de libérer les lieux qu’ils occupent actuellement. Mais cet exécutif assiste impuissant à cette situation. La distribution des logements RPH est remise aux calendes grecques, alors que le présent exécutif en a fait une promesse lors de la campagne électorale.» Les élus du RCD appellent en fin «la société civile et surtout les comités de village à faire preuve de vigilance, devant l’incapacité de cet exécutif à gérer les affaires de la cité, avec à la clef, un président inscrit aux abonnés absents.» De son côté, le P/APC, contacté pour avoir sa version, s’est contenté de promettre de «revenir ultérieurement sur ses accusations par une autre déclaration en direction de l’opinion publique».

Rabah A.