La majorité présidentielle en ordre de bataille

Les quatre partis de la majorité présidentielle ont décidé de «formaliser leurs relations dans le cadre d’une coalition de soutien» au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La réunion qui a regroupé, mercredi dernier à Alger, Amara Benyounès (MPA), Djamel Ould Abbès (FLN), Ahmed Ouyahia (RND) et Amar Ghoul (TAJ), se veut une ébauche à une coalition de soutien à la candidature de Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielle d’avril 2019. «MM. Djamel Ould Abbès, secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Ouyahia, secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Amar Ghoul, président du Tajamoua Al Djazair (TAJ) et Amara Benyounès, président du Mouvement Populaire Algérien (MPA), ont tenu ce jour, mercredi 7 novembre 2018, une réunion de coordination entre partis de la majorité présidentielle», a indiqué un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion. Les autres chefs des partis rassemblés dans le cadre de l’alliance présidentielle ont également indiqué avoir formalisé leur relation dans le cadre d’une coalition de soutien à Bouteflika : «Après avoir analysé la situation politique dans le pays, notamment dans la perspective des prochaines élections présidentielles, les quatre partis ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d’une coalition de soutien à Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, président de la République». Cette rencontre devra être suivie par une réunion le 18 novembre au siège du FLN. «La coalition tiendra désormais une réunion le premier mercredi de chaque mois pour coordonner les actions à la veille des élections présidentielles», a indiqué le chef du groupe parlementaire du MPA, Cheikh Barbara. Il est à souligner qu’après le FLN et le RND qui, par la voix de leurs premiers responsables, ont fait appel au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à rempiler pour un nouveau mandat. La réunion de mercredi passé a remis en rang de marche les quatre principaux soutiens au président de la République qui s’engage désormais dans une coalition semblable à celle de 2014.

