Le Maroc fait des propositions décalées à l’Algérie

Par S. Ait Hamouda

Après moult provocations contre l’Algérie, Mohamed 6 a trouvé le fil à couper le beurre, en proposant au pays des solutions qui ne sont point celles qu’attendait l’Algérie, à une poignée de jours de la rencontre de Genève pour négocier avec le Polisario. Cherchant à leurrer les Algériens alors que les négociations avec le Polisario n’avaient pas commencé, histoire d’amener l’Algérie dans des sentiers escarpés et avoir à l’occasion de la célébration de l’occupation de Sahara Occidental à travers «La marche verte», d’une part à impliquer son voisin de l’Est et, d’autre part, ce qu’il attendait de la main tendue, faire de l’Algérie une puissance qui a une responsabilité dans le conflit. Autrement dit, inviter le pays à faire table rase de son soutien à la RASD, et ceci expliquant cela, régler comme il l’entend, le différent qu’il a avec Laayoun. C’est ce méprendre de la diplomatie algérienne et croire qu’il suffit de mot pour que l’Algérie accourt et soutienne sa majesté. Mohamed 6 croit, bille en tête, en sa stratégie de bas étage, qu’il lui suffit de tenir un discours fait de bric et de broc pour convaincre son voisin de sa bonne foi. Et pourtant, combien de fois, depuis longtemps, l’Algérie lui a proposé des solutions avantageuses pour le Maroc et partant tout le Maghreb. Le Sahara Occidental est une question de décolonisation qui trouvera son terme avec l’ONU. L’Algérie, à cet égard, n’a rien à voir dans cette rivalité entre colonisateur et colonisé. Ce qui implique, après et avant tout, la monarchie alaouite. Ce n’est pas un speech aussi lénifiant soit-il qui résoudra le problème, mais des actes. Comprendre une chose, l’indépendance de ce pays est une condition sine qua non à la construction du Maghreb des peuples. Qu’il s’aventure à caracoler dans le désert, à piller les richesses, à les négocier avec d’autres, ce n’est pas de cette façon que le monarque pourra trouver des alliés dans sa démarche injuste. Surtout pas l’Algérie qui est connu pour sa position intransgressible de pays anticolonialiste pur et dur et qui ne fourre pas son nez dans les affaires de pays tiers.

