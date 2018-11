Près de 50 entreprises confirment leur participation

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La première édition du Salon international du logement et de l’immobilier de Béjaïa se tiendra, du 11 au 15 novembre, à la grande esplanade du siège de la wilaya, où un grand chapiteau de 1 500 m2 a été installé pour abriter les stands des différents exposants. L’inauguration de ce Salon est programmée pour demain, à 10h, en présence des autorités locales. Près de 50 entreprises activant dans le secteur de l’immobilier, dont quelques-unes étrangères, prendront part à cet évènement organisé par FAR EXPO. Au programme de ce Salon, en plus des stands d’exposition, les organisateurs ont prévu la tenue d’une conférence sur les crédits bancaires et deux tables rondes. La première, qui portera sur le thème «Comment réussir l’achat de sa résidence dans un bon cadre de vie», sera animée par Bahidj Hechmaoui, docteur à l’université de Béjaïa. La deuxième table ronde sous le thème «Comment choisir sa maison confortable et économique» sera animée, quant à elle, par Abdelkader Khoufeche, un membre actif du syndicat des architectes. Ce rendez-vous des professionnels de l’immobilier réunira plusieurs acteurs intervenant dans le secteur du logement, lesquels proposeront aux visiteurs leurs produits et services. Parmi les participants à cet évènement, l’on notera des entreprises de bâtiment, des bureaux d’études et d’architectes, ainsi que des banques et des agences d’assurances, considérées comme les principaux accompagnateurs des promoteurs immobiliers. Ce Salon du logement et de l’immobilier, selon les organisateurs, offrira aux promoteurs nationaux et étrangers un cadre favorable pour échanger leurs expériences et nouer des partenariats. En outre, ce carrefour de l’immobilier permettra au public et aux visiteurs de découvrir les différentes offres de logement existantes. En Algérie, le secteur de l’habitat et de la promotion immobilière est en plein essor avec le lancement en réalisation de milliers de programmes de logements, tous types confondus. Dans la wilaya de Béjaïa, 16 000 logements sont en cours de construction au niveau du nouveau pôle urbain implanté au site Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir. La réalisation de ces logements a été confiée à deux entreprises étrangères, turque et chinoise, en plus d’entreprises nationales. La wilaya de Béjaïa compte quelque 300 promoteurs immobiliers agréés.

B. S.