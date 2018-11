Ouahab Aït Menguellet officialise sa candidature

Par DDK | Il ya 1 heure | 243 lecture(s)

Le maire de la commune chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, a annoncé officiellement, hier, sa candidature aux élections de renouvellement partiel du Sénat. Le candidat a choisi la salle du musée El Moudjahid pour rencontrer ses soutiens pour cette échéance électorale qui peut augurer, selon lui, «d’un redéploiement politique de notre région autour des valeurs de dialogue, d’ouverture et d’écoute mutuelle, où le développement et l’intérêt général doivent prévaloir sur toute autre considération». Le candidat de la liste électorale communale «Tagmatd» s’est déclaré «candidat du consensus». «J’ai la volonté nécessaire de concilier, de rassembler et de dépasser les clivages et les différences. J’ai la détermination d’unir les forces de notre région pour en tirer le meilleur et aller vers le mieux». Ouahab Aït Menguellet s’est dit «prêt à postuler au mandat de sénateur». Et d’ajouter : «Je veux participer à l’édification du devenir de notre région et de notre nation. Je veux construire notre destin avec vous. Il est impératif que nous incarnions ensemble cette unité crédible et salvatrice qui doit transcender les devisions idéologiques et partisanes qui ont longtemps inhibé le développement de notre wilaya». «Voilà le sens de mon engagement, voila les raisons de ma volonté d’être le représentant du consensus et le fédérateur de toutes les bonnes volontés», a-t-il clamé. Ouahab Aït Menguellet précisera qu’il ne se présente «contre personne»: «Je suis le candidat inclusif et unificateur», dira-t-il. S’adressant à l’assistance, composée d’élus de différents horizons politiques, de quelques artistes, de représentants de la société civile et de la famille révolutionnaire, le candidat indépendant lancera : «Je sollicite votre unité, votre courage, votre force et votre tolérance. Que chacun de vous apporte sa part pour que les élections sénatoriales soient une réussite totale». Le candidat, en plus du soutien des élus indépendants «Izouren» représentés par le député Ben BelKacem, et ceux de «Alternative citoyenne» représentés par Nordine Aït Hamouda, jouit du soutien du RND, déclaré sur place par le député et secrétaire de wilaya, Tayeb Mokadem. «Ce soutien n’est qu’une orientation de notre frère, le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia. Nous au RND, on va officialiser ça noir sur blanc le samedi 17 Novembre. Notre secrétaire général nous a demandé d’aider «le fils de Chahid», annoncera sur place Tayeb Mokadem. Les soutiens des partis à Ouahab Aït Menguellet ne se sont pas limités au RND, vu que TAJ aussi a déclaré son soutien. A noter que le chef du groupe parlementaire des indépendants était lui aussi présent à l’événement.

K. H.