Le FFS, le RCD, le FLN et les indépendants s’activent

La fièvre des sénatoriales a commencé. Les partis politiques et des indépendants mettent les bouchées doubles pour gagner le poste de sénateur qui sera libéré par Moussa Tamadartaza (Sénateur FFS), dont le mandat arrivera à expiration en décembre prochain.

Pour le RCD, l’affaire est close, puisqu’aux primaires, l’élu à l’APW de Tizi-Ouzou, en l’occurrence Malik Hessas, a été élu par ses pairs pour représenter son parti aux prochaines joutes. Le deuxième candidat déclaré est l’actuel maire de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, qui se lance officiellement en indépendant. Concernant les autres partis, le FFS et le FLN ont opté pour des primaires qui seront organisées la semaine prochaine. Au FFS, cinq élus ont déjà déposé leur dossier de candidature. Il s’agit de Rabah Ménaoum, actuellement vice-président à l’APW, Sahli Youcef, un autre élu à l’APW, Deghoul Smail, le P/APC d’Ath Yenni, M. Zerrar, le P/APC d’Aït Boumahdi et M. Boulahia, vice-président de l’APC de Tadmaït. «Nous avons tenu, avant-hier, une réunion, pour présenter les cinq candidats aux élus de notre parti. Les primaires se dérouleront le 24 novembre prochain», a fait savoir Ali Saddok, le coordinateur de la commission administrative et fédéral du FFS de Tizi-Ouzou. Pour le FLN, on croit savoir, selon des sources internes au parti, que cinq élus ont déposé leurs dossiers pour représenter leur parti dans cette compétition qui s’annonce difficile pour tout le monde. Il s’agit de Hadj Farsi, actuellement élu à l’APW et président de la commission de l’urbanisme de la même assemblée, de Karim Khemou, élu à l’APC d’Aït Toudert, de Tiati Mohamed, élu à l’APC d’Azeffoun et de M. Ait Allaoua de l’APC d’Imsouhal. On parle aussi de M. Hadj Nacer, un élu à l’APC de Tizi Rached. Pour le RND, son député Mokadem Taib a annoncé, avant-hier, le soutien tranché du parti d’Ouyahia au maire de Tizi-Ouzou, lorsque celui-ci annonçait officiellement sa candidature en tant qu’indépendant. «Suite aux orientations du secrétaire général du RND et aussi Premier ministre, Ahmed Ouyahia, nous soutenons officiellement la candidature de Ouahab Aït Menguellet, maire de Tizi-Ouzou. Une décision que nos élus et militants adopteront lors de notre réunion prévue la semaine prochaine». Donc, sauf revirement de dernière minute, le RND n’aura d’autre candidat que le P/APC de Tizi-Ouzou. C’est aussi le cas du Parti des Travailleurs qui a annoncé son soutien officiel à la candidature d’Ouahab Ait Menguelat. Le TAJ a aussi fait le même choix.

