Djawad Boutarâa officiellement candidat du FLN

Par DDK | Il ya 10 minutes

Le candidat du FLN à l’élection du tiers de la composante du Sénat est désormais connu. L’élection primaire s’est déroulée, dans l’après-midi d’hier, au niveau de la maison des jeunes de Bouira, en présence de deux membres du bureau politique du FLN et de la totalité des élus FLN dans les assemblées de la wilaya, au nombre de 242 élus. Deux candidats s’étaient déclarés, il s’agit de M. Djawad Boutarâa, élu à l’APW de Bouira, et Boukrif Farid, également élu à l’APW. Après présentation des deux candidats, la lecture des chapitres du règlement intérieur pour la désignation du représentant du FLN à l’élection du Sénat et l’installation d’une commission indépendante pour superviser l’élection, l’opération de vote par bulletins secrets a été lancée et s’est déroulée dans le calme. A la fin de la séance et après le suffrage, c’est M. Djawad Boutarâa qui a fut choisi avec 207 voix exprimées, alors que M. Boukrif Farid n’a décroché que 24 voix. Le nombre de bulletins nuls comptabilisés a été de 11 voix. Il faut dire que le résultat d’hier ne constitue nullement une grande surprise à l’échelle interne du parti, ni non plus pour les observateurs de la scène politique locale. Le président du bureau local du FCE est même nommé pour être le candidat favori pour décrocher l’unique siège dans la chambre haute du parlement de la wilaya de Bouira, surtout vu les conjectures de conflits qui touchent actuellement les autres partis comme le RND et le FFS. Des élus d’autres partis politiques s’apprêtent déjà à se rallier à la candidature de M. Djawad Boutarâa.

